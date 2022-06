'Stranger Things 4' lanza el épico tráiler de sus episodios finales: el volumen 2 deja claro que nadie de la serie de Netflix está preparado para Vecna

Netflix al fin ha lanzado el tráiler del volumen 2 de 'Stranger Things 4'. Un adelanto que promete emociones fuertes como que nadie está preparado para esta lucha y que Hawkins acabará cayendo ante la enorme amenaza que representa Vecna.

Será el próximo 1 de julio cuando Netflix estrene el volumen 2 de 'Stranger Things 4'. Tened en cuenta que solamente consta de dos episodios, aunque en total se van hasta casi las cuatro horas de duración. Todo un evento veraniego con el que Netflix quiere dar un golpe encima de la mesa dentro de la guerra del streaming.

Y es que Vecna había estado relativamente tranquilo en los siete anteriores capítulos, pero ahora no tiene motivo alguno para contenerse y desatar todo su poder sobre Hawkins. En el avance se apunta que ni siquiera Once está lista para luchar con él, así que no os sorprenda si acaba habiendo alguna baja importante entre los protagonistas de la serie...

Además, luego no quedará otra que ser pacientes, ya que está confirmado que la quinta temporada será la última de 'Stranger Things' y los Duffer ya han dejado claro que habrá un salto temporal, ¿una forma de lidiar con las heridas de lo que suceda en estos episodios? Pronto lo sabremos, pero lo que sí es seguro es que la cuarta entrega se encuentra entre las mejores series de Netflix de este año.