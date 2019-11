Sugerente tráiler para 'Antebellum', la nueva película de terror de los productores de 'Nosotros' y 'Déjame Salir'

Poco se sabe de 'Antebellum', una nueva película de terror de Lionsgate que parece seguir la senda de impacto de las películas de terror con trasfondo cultural afroamericano de Jordan Peele, y no por casualidad se presenta como lo nuevo de los productores de 'Déjame Salir' (Get Out, 2017) y 'Nosotros' (Us, 2019).

"Si te elige a tí, nada podrá salvarte"

La enigmática 'Antebellum' está protagonizada por la emergente cantante y actriz Janelle Monáe que interpreta a la exitosa autora Veronica Henley, quien se encuentra atrapada "en una realidad horrible y debe descubrir el alucinante misterio de la misma antes de que sea demasiado tarde". El término antebellum se refiere al periodo en que se incrementó el secesionismo por parte de los Estados Confederados de América, que derivó en la Guerra de Secesión.

En este primer avance parece que el horror se mueve desde el pasado al presente, implicando al personaje en dos líneas temporales o realidades. Queda patente que el tema de la exclavitud centrará parte de sus temas principales y se emparenta con el cine de Peele en utilizar el horror como una herramienta para contar la experiencia racial en los Estados Unidos. También viene acompañado de pósters con la misma imagen en distintos colores.

La película está dirigida por los debutantes Gerard Bush y Christopher Renz y protagonizada por Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles y Jena Malone. Los productores Ray Mansfield y Sean McKittrick, también detrás de 'Infiltrado en el KKKlan' (BlacKkKlansman, 2018) se unen a Zev Foreman y Lezlie Wills para estrenar 'Antebellum' el 24 de abril de 2020.