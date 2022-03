'Tekken' se convierte en serie: Netflix lanza el tráiler del anime basado en el mítico videojuego

La popular franquicia de videojuegos 'Tekken' pronto hará su debut en el anime gracias a Netflix, y la plataforma ha dado a los fans un primer vistazo de lo que pueden esperar en un primer tráiler para 'Tekken: Bloodline'. La franquicia Tekken es una de las series de juegos de lucha más notables que existen actualmente, pero ha tenido bastantes problemas para expandirse a otros proyectos.

Una historia de adaptaciones accidentada

La franquicia intentó una adaptación de acción en vivo en el pasado, con 'Tekken: The Motion Picture' pero no salió tan bien como cabría esperar. Ahora Netflix ha revelado que 'Tekken' se verá por primera vez en forma de serie de anime. EN el tráiler vemos a Jin Kazama bajo la tutel de su abuelo, Heihachi Mishima y vemos a muchos de los personajes nuevos y antiguos que veremos en la próxima serie.

En la sinopsis oficial de 'Tekken: Bloodline':

“'El poder lo es todo'. Jin Kazama aprendió las artes familiares de defensa personal, las artes marciales tradicionales estilo Kazama, de su madre a una edad temprana. Aun así, se sintió impotente cuando de repente apareció un monstruoso mal que destruyó todo lo que amaba y cambió su vida para siempre y a sí mismo por no poder detenerlo, Jin juró venganza y buscó el poder absoluto para exigirlo. Su búsqueda lo llevará a la batalla final en un escenario global: el Torneo del Rey del Puño de Hierro".

'Tekken: Bloodline' está programada para lanzarse en algún momento de este año, pero Netflix aún no ha revelado una fecha de lanzamiento concreta a partir de este anuncio, no ha revelado cuántos episodios están planeados, y aún no se ha revelado ningún personal de producción implicado. Pero los fans ya han tenido una idea de qué tipo de historia esperar con este primer adelanto.