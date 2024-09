La temporada 2 de 'The Last of Us' ya tiene tráiler. La adaptación del videojuego de Naughty Dog para HBO promete un regreso por todo lo alto repleto de rostros conocidos

La espera está siendo poco menos que interminable para todos aquellos que no sólo adoramos la saga de videojuegos, sino que también quedamos maravillados con la adaptación que Craig Mazin y Neil Druckmann firmaron para HBO el año pasado. Pero las penas, con pan son menos, y si el pan es un tráiler de la segunda temporada de 'The Last of Us' tan intenso como el que acaba de publicarse, mejor que mejor.

Muchas palabras que decir

El par de minutos que dura el avance son suficientes para que, quienes jugamos a la extraordinaria 'Parte II', hayamos sentido un sudor frío recorriéndonos la espalda mientras intentamos poner orden en el cóctel de imágenes impactantes que los pueblan. Pero no todo son conjeturas y juegos de "veo veo", porque si algo hay que agradecer al tráiler, es habernos mostrado como Dios manda a los personajes principales de la historia.

Además de la Ellie de Bella Ramsey y el Joel de Pedro Pascal —ahora con unas cuantas canas y visiblemente deteriorado—, han hecho acto de presencia secundarios esenciales como Jesse, Manny o Dina, interpretados por Young Mazino, Danny Ramírez e Isabela Merced respectivamente y, por supuesto, una Abby que promete despertar amores y odios a partes iguales cortesía de Kaitlyn Dever.

La temporada 2 de 'The Last of Us', que no cubrirá todos los eventos del videojuego —algo comprensible si tenemos en cuenta su gigantesca narrativa—, se estrenará a lo largo del primer semestre de 2025, allanando su camino a unos Premios Emmy en los que, seguramente, termine rascando alguna que otra estatuilla. Ganazas de ver si han tenido el coraje suficiente para hacer lo que tienen que hacer.

