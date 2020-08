'The Babysitter: Killer Queen': Netflix lanza el tráiler de la secuela de su popular comedia de terror

Netflix lanzó a mediados de agosto las primeras imágenes y anunció la fecha de estreno de 'The Babysitter: Killer Queen'. Ahora ha decidido que es el momento adecuado para que podamos ver el tráiler de esta secuela de la popular comedia de terror dirigida por McG, quien aquí repite tras las cámaras.

La historia de 'The Babysitter: Killer Queen' transcurre dos años después de los hechos sucedidos en la primera entrega. Cole está intentando volver a la normalidad y lograr sobrevivir a su paso por el instituto, pero el regreso de viejos enemigos le pondrás las cosas muy complicadas, ¿volverá a ser más astuto que las fuerzas del mal?

Uno de los momentos más llamativos del avance está hacia el final, cuando se da a entender un posible regreso de Samara Weaving. Muchos fans de 'The Babysitter' ya han comentado que es una pena que no aparezca y todo apunta a que no en un rol protagónico, pero quizá sí que haga una pequeña aparición. Crucemos los dedos.

Los actores cuya participación sí está confirmada en 'The Babysitter: Killer Queen' son Judah Lewis, Emily Alyn Lind, Jenna Ortega, Robbie Amell, Andrew Bachelor, Leslie Bibb, Hana Mae Lee, Bella Thorne, Ken Marino, Chris Wylde, Carl McDowell, Juliocesar Chavez, Maximilian Acevedo, Jennifer Foster y Helen Hong.

Netflix estrenará 'The Babysitter: Killer Queen' el próximo 10 de septiembre.