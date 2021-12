'The Batman' tiene nuevo y épico tráiler con Robert Pattinson y la Catwoman de Zöe Kravitz juntos en acción

Faltan tres meses para el estreno de 'The Batman' y Warner Bros acaba de publicar un nuevo tráiler de la esperada nueva entrega del héroe de DC dirigida por Matt Reeves a, esta vez enfocado a la relación de Bruce Wayne (Robert Pattinson) y Selina Kyle (Zoe Kravitz), dentro de sus alter egos: Batman y Catwoman y nos muestra cómo tendrán que colaborar para salvar Gotham.

El murciélago y la gata

Titulado 'The Bat and The Cat', el espectacular y épico tráiler hace especial hincapié en la relación entre los dos personajes pero nos deja claro que Riddler o Enigma (Paul Dano) pondrá en jaque a la ciudad y se nos muestra, que ha logrado descubrir el mayor secreto de Bruce Wayne, su identidad secreta, y posiblemente también Catwoman logré descubrirlo ¿La respuesta DC al punto de partida de 'Spider-Man: No Way Home'?

La sinopsis oficial de la película reza así:

"Dos años acechando las calles como Batman, infundiendo el miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a lo más profundo de las sombras de Gotham City. Con solo unos pocos aliados de confianza -Alfred Pennyworth y el teniente James Gordon- entre la corrupta red de funcionarios y personajes de alto nivel de la ciudad, el solitario justiciero se ha establecido como la única encarnación de la venganza entre sus conciudadanos. Cuando un asesino se dirige a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al mejor detective del mundo a una investigación en los bajos fondos donde se encuentra con personajes como Selina Kyle/aka Catwoman, Oswald Cobblepot/aka el Pingüino, Carmine Falcone y Edward Nashton/aka Enigma. A medida que las pruebas comienzan a acercarse a su casa y se hace evidente la magnitud de los planes del autor, Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y la corrupción que durante mucho tiempo han asolado Gotham City".

La nueva 'The Batman' muestra una realidad alterna a la del DC Extended Universe conocido con Ben Affleck donde el Caballero de la noche todavía está a comienzos de su carrera y aprendiendo qué significa convertirse en un vigilante. Se estrenará el 4 de marzo del 2022