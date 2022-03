'The Boys': Amazon lanza el espectacular tráiler de la temporada 3 de su estupenda serie de superhéroes

Karl Urban nos había prometido que hoy veríamos el primer tráiler de la tercera temporada de 'The Boys' y aquí lo tenemos. Un espectacular adelanto para ir abriendo el apetito de cara al estreno de los nuevos episodios de la serie este próximo 3 de junio.

Seis meses hemos tenido que esperar desde la finalización del rodaje de la tercera temporada hasta que Amazon ha dado el pistoletazo de salida a su campaña promocional. Eso sí, a partir de ahora seguro que tenemos muchas más novedades de 'The Boys', pero seguro que sus responsables se reservan varias sorpresas para cuando podamos ver sus nuevos capítulos.

Habrá que ver cómo lidia la serie con la gran revelación del final de la segunda temporada alrededor de la congresista Victoria Neuman, pero atención también a la tensión que habrá entre Billy Butcher y Patriota tras la decisión tomada por el hijo del primero...

Los nuevos fichajes

El reparto de 'The Boys' contará con tres grandes novedades en su tercera temporada. Por un lado, Jensen Ackles ('Sobrenatural') dará vida a Soldier Boy, la versión de Capitán América de la serie de Amazon, mientras que Katia Winter ('Dexter') será Little Nina, quien en los cómics era una mafiosa rusa vinculada a Vought, y Laurie Holden ('The Walking Dead') encarnará a Condesa Escarlata. También se unen al reparto Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler y Miles Gaston Villanueva