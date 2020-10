'The Boys' 2x08: un impresionante y emotivo final de temporada que resuelve la gran incógnita de los últimos episodios

Parece que fue ayer cuando Amazon estrenó la segunda temporada de ‘The Boys’ y ya ha llegado a su fin pese a la tan comentada decisión de ir estrenando un nuevo capítulo cada semanas tras el lanzamiento de los tres primeros al mismo tiempo. Desde luego que eso ha ayudado a que se hable más tiempo de la serie al dar más margen para que sus seguidores lo hagan de forma unitaria, y por mi parte creo que ha sido un acierto darle una vida extra a esta adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson.

Ya no es solamente que esta segunda temporada haya sabido jugar bastante bien el enigma de quién estaba causando esas sangrientas explosiones que han ido acabando con la vida de varios personajes a lo largo de estos ocho episodios, sino que la serie ha ido desarrollando ciertas tramas hasta el punto de llevar al límite la escasa humanidad del Patriota, lo cual ha alcanzado su punto culminante en ‘Lo que sé yo’, un final de temporada tan impresionante como emotivo.

Cuidado con los spoilers del episodio a partir de aquí

Desenmascarando a Stormfront

El personaje interpretado por Aya Cash nos ha dado muchas alegrías en esta segunda temporada. Por un lado ha sabido alterar la dinámica dentro de Los Siete, ganando cada vez más importancia dentro del grupo y llegando a conquistar al Patriota. Es cierto que todo lo relacionado con su pasado nazi puede verse como un golpe de efecto quizá innecesario, pero el final de temporada ha dejado claro que era algo necesario para tener algo con lo que poner freno a su ambición y jugando exactamente con las mismas armas que ella había sabido manejar con tanta soltura hasta ahora.

Además, no me olvido de esa espectacular pelea en la que Stormfront consigue arrollar a sus rivales hasta que se ve totalmente desbordada y no le queda otra que huir. De por sí la escena tiene mucha fuerza tanto en lo psicológico como en lo visual, pero es que además ‘The Boys’ ha sabido potenciar aquí de maravilla el concepto de la fuerza de la sororidad femenina sin forzarlo de forma descarada como sucedía en ‘Vengadores: Endgame’. Tampoco hacía falta más para conseguir el efecto deseado.

Tampoco me olvido de que Stormfront es el catalizador del gran momento dramático de este final de temporada. La serie llevaba toda la temporada jugando con la idea de cuáles eran exactamente los poderes del hijo del Patriota y aquí ha quedado totalmente claro de quién es hijo y de lo que es capaz. La clave está curiosamente en ese momento en el que el personaje interpretado por Antony Starr muestra su lado más frágil cuando intenta calmarlo y dejar claro que piensa ejercer como padre "responsable".

El hundimiento de Patriota

No nos engañemos, Patriota lleva siendo un personaje despreciable desde el primer episodio de la serie, pero ya la primera temporada exploraba su necesidad de ser amado a través de la enfermiza relación que mantenía con el personaje interpretado por Elisabeth Shue y en la segunda, aunque a cuentagotas, ha vuelto a dejar claro que detrás de esa imponente fachada se esconde una personalidad conflictiva pero que todavía hay alguien con emociones detrás.

Personalmente, creo que ‘Lo que sé yo’ es el capítulo en el que Patriota se convierte en un monstruo de forma absoluta y lo hace cediendo a esa debilidad que la serie nos ha dejado claro en todo momento. Y es que pierde tanto a Stormfront como a su hijo en cuestión de minutos, pasando así por un proceso interno que un ensangrentado Starr sabe reflejar a la perfección, tanto cuando recurre a la amenaza como ultima salida como cuando se ve obligado a ceder. Es verdad que la última escena del personaje parece una vuelta al exceso por el exceso, pero no deja de ser la forma que tiene él de intentar convencerse a sí mismo de que sigue estando en control de todo cuando no es el caso.

Cerrando el circulo para el Carnicero

‘Lo que sé yo’ ha vuelto a incidir en los innegables paralelismos entre Patriota y Carnicero, llegando al punto de que los dos pierden a la mujer que aman en la misma escena. En el caso de Patriota ha servido para deshumanizarlo por completo y me queda la duda de si no sucede exactamente lo mismo con el personaje interpretado por Karl Urban. Y es que esta segunda temporada ha servido para que su personaje pierda otra vez a su querida esposa.

Es cierto que antes estuvo a punto de traicionarla, otro punto en el que la serie acercaba su actitud a la de Patriota, pero luego se arrepentía solamente para recibir otro golpe de la vida que el actor ilustra de maravilla con ese momento en el que su rostro detalla a la perfección el cabreo y enloquecimiento que sufre. Eso no le impide cumplir su palabra -y eso que ese chaval puede acabar perfectamente siendo un nuevo Homelander-, pero si el Carnicero siempre ha tenido una tendencia a resolverlo todo por la vía de la contundencia, me da que eso irá a más en la ya confirmada tercera temporada.

Incógnita resuelta

Por su parte, la relación de Hughie con Luz Estelar ha encontrado una estabilidad que parecía imposible hace no tanto, pero en su caso lo más llamativo es que haya decidido abandonar los Chicos para aliarse con la nueva gran villana de la función aunque él, obviamente, no sea todavía consciente de ello. Ya era raro que Victoria Neuman hubiese esquivado tantas explosiones por ahora y ya sabemos el motivo.

Me da pena que se hayan quitado así de encima al líder de esa peculiar iglesia, porque la serie apenas había pasado un poco por encima del jugoso personaje a cargo de Goran Visnjic, pero es justo asumir que lo que tenía que aportar su trama ya estaba agotado con la vuelta de A-Train a Los Siete y Profundo dejando claro, en caso de que hubiese alguna duda, que es un hipócrita miserable que merece cualquier desgracia que pueda pasarle.

Por lo demás, se ha detenido el lanzamiento del Compuesto V y parece que se va a dar una mayor importancia a la vía política en la tercera temporada, y donde no llegue la diplomacia lo harán las explosiones de cabezas. Todo bien atado hasta que alguien se huela que las cosas no son lo que parecen, ¿llevará primero eso a que Hughie acabe enfrentado a Los Chicos? Ojalá, me encantaría verlo.

En resumidas cuentas

‘The Boys’ ha despedido su segunda temporada por todo lo alto, resolviendo además la gran incógnita que había planteado en su primer episodio y cerrando varios arcos de personaje, en algunos casos para despedirnos de ellos casi con total seguridad y en otros para abrir nuevas vías en la serie que eviten el agotamiento por volver una y otra vez a los mismos temas. Esperemos que la tercera temporada no tarde mucho en llegar.