El creador de 'The Boys' responde al boicot por la emisión semanal: "No es divertido ver malas críticas de algo que la gente adora"

La segunda temporada de 'The Boys' está teniendo una acogida muy positiva por parte de la crítica profesional, pero la cosa parece cambiar cuando nos fijamos en la respuesta de los suscriptores de Amazon Prime, donde apenas consigue 2,7 estrellas sobre un máximo de 5. Sin embargo, eso no quiere decir que la estén odiando, ya que el principal motivo es un boicot por el cambio en el sistema de lanzamiento.

La causa de todo este lío es que la primera temporada de 'The Boys' se lanzó completa, mientras que la segunda ha seguido un modelo diferente. El pasado 4 de septiembre se estrenaron los tres primeros episodios y cada semana se va lanzando uno nuevo, lo cual ha causado la indignación de no pocos seguidores de la serie.

La respuesta del showrunner

Con mensajes como "Menuda vergüenza. Estaba deseando verla. Ahora me los saltaré, esperaré a que sea canceladas y entonces los veré sin interrupciones" queda claro que no es que no les haya gustado, simplemente querían verla de golpe y se han indignado por no poder hacerlo. Eric Kripke, showrunner y creador de la serie que ya había explicado el motivo para cambiar la forma de estreno, ha respondido así a esta controversia en The Wrap:

Entiendo que la gente está decepcionada y, sinceramente, echando la vista atrás, creemos que estábamos comunicando que sería semanal. En perspectiva, tuvimos que hacer mucho más de lo que hicimos para asegurarnos de que la gente no estuviera sorprendida o decepcionada. Lo habría hecho diferente. Quiero decir, de nuevo, lo anunciamos, pero deberíamos hacer puesto luces de neón en todo, claramente.

Entiendo que la gente está decepcionado, pero una de las cosas que necesitan saber es que esto no es algo corporativo, Amazon intentando ganar dinero, esto viene de los productores. Queríamos esto. Fue una elección creativa. Puede gustarles o no, pero al menos tienen que respetar que la gente que la serie quería que se lanzase de una forma porque queríamos tener tiempo para ralentizar las cosas un poco y que haya conversaciones sobre todo. Al menos tienen que apreciar que fue una elección creativa.

Además, ¿por qué harías daño a algo que amas porque estás decepcionado con la forma de lanzamiento? Eso no mola. Estamos bien y lo estaremos, pero no es divertido ver malas críticas de algo que la gente en realidad adora. Diré que no hace sentir bien a la gente que hace la serie.

Personalmente, hubiese preferido poder ver toda la temporada de golpe -o en un fin de semana- si me hubiese apetecido, pero no entiendo estas campañas de desprestigio. En caso de que funcionen, te quedas sin una serie que en realidad te gusta mucho -aunque 'The Boys' ya está renovada por una tercera temporada-, y de lo contrario simplemente quedas en mal lugar...