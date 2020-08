'The Boys': la serie de superhéroes regresa a Amazon con una temporada 2 igual de cafre y divertida que la anterior

En 2019 se estrenaron ‘The Umbrella Academy’ y ‘The Boys’, dos series con varios puntos en común más allá de ser historias de superhéroes y estar basadas en cómics. En ambas la música juega un papel fundamental para establecer el clima que se quiere trasladar al espectador y también se opta por un cóctel que mezcla, de forma diferente eso sí, la violencia y la diversión. Mientras la serie de Netflix opta por un enfoque más orientado hacia lo cómico, la de Amazon abraza sin tapujos su lado más salvaje.

De ‘The Umbrella Academy’ hace ya unas semanas pudimos ver una temporada 2 que a mí personalmente me gustó ligeramente menos que la primera y ahora es el turno del regreso de ‘The Boys’ este próximo viernes 4 de septiembre. Por ahora, he tenido la oportunidad de ver los tres primeros episodios de la segunda temporada y la serie se mantiene igual que se fue, tan salvaje y entretenida que uno simplemente quiere seguir viendo más capítulos hasta que se queda sin ellos.

Fiel a su estilo sin quedarse anclada

Está claro que la mayor incógnita que dejó la primera temporada era saber qué iba a suceder tras la gran revelación asociada a Butcher y El Patriota, pero la segunda tanda de episodios se toma eso con calma, incidiendo casi más en lo mucho que disfruta el segundo torturando y mofándose del primero. Y es que no esperéis ver ningún tipo de redención en el personaje interpretado por Antony Starr, ya que no tarda en recordarnos lo increíblemente despreciable que es incluso cuando alguna situación se presta a sacar a la luz un posible lado más amable suyo.

Sin embargo, lo importante es que la serie no se regodea en eso y sigue en todo momento dando pasos adelante en términos narrativos, ya sea quitándose de en medio a algún personaje o añadiendo nuevas revelaciones que hacen que todo siga progresando en lugar de contentarse con ser más de lo mismo. Y es que una cosa es mantener todas sus señas de identidad, cosa que esta segunda temporada realiza de forma impecable, y otra muy distinta volverse redundante.

Por lo pronto, la llegada de Stormfront para formar parte de Los 7 le ha dado una energía curiosa a la serie, tanto por ser la primera integrante femenina sin pelos en la lengua para criticar aquello que no le gusta como por su determinación para valerse de sus poderes y no acabar siendo poco menos que una acompañante de El Patriota. El personaje es todo un acierto y la elección de Aya Cash para el papel también, pero es que además ya en el tercer episodio ha quedado claro que solamente hemos empezado a conocer a Stormfront y ya tengo ganas de saber mucho más sobre ella, sobre todo tras lo que comentaron los responsables de la serie para explicar el cambio de sexo del personaje.

De hecho, eso ha sido uno de los grandes alicientes para no echar de menos a Elisabeth Shue, nada mal si tenemos en cuenta que la peculiar relación entre Madelyn y El Patriota era uno de los aspectos más fascinantes de la primera temporada. Aquí su vacío en realidad lo ocupa el siempre solvente Giancarlo Esposito, cuya presencia crece de forma notable, pero ahí todo lo relacionado con los juegos de poder resulta más obvio. No digo que no funcione, pero sí que resulta más convencional cuando ese es un rasgo que brillaba por su ausencia hasta ahora. Tiempo y material tienen para que esto sea una cosa momentánea, eso sí.

Deja con ganas de más

A cambio, esta segunda temporada ya ha empezado a indagar en otros personajes preexistentes de formas que despiertan como mínimo la curiosidad desde el primer momento. Pienso por ejemplo en la vida personal de Kimiko o el camino que decide seguir Profundo en busca de la redención. Sin olvidarme tampoco de la creciente importancia del Compuesto V, que además está llamado a jugar un papel aún más esencial en lo que esté por venir.

Más allá de eso, se agradece que ‘The Boys’ mantenga una generosa dosis de violencia, puntualmente quizá porque habrá cierto sector del público que crea que mole, pero casi siempre está integrado en la historia y simplemente sirve para ilustrarlo de forma llamativa en lugar de privar a todo el público de ello por si puede herir sensibilidades. La serie de Amazon basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson dejó pronto bien claro cuál era su estilo y sigue fiel al mismo.

Lo que sí es cierto es que su lado más satírico pasa a un segundo plano al estar ya sentadas las bases. Por ahí la segunda temporada no aporta gran cosa a lo que ya vimos en la primera temporada, pero es que aquí ha llegado el momento de que ese antagonismo entre los dos grupos de personajes tenga consecuencias ya irreversibles en lugar de ir mareando la perdiz. No es que no las tuviera ya en la primera -pensemos por ejemplo en Traslúcido-, pero aquí se perciben mejor las grietas entre los superhéroes y el agotamiento entre los chicos, sobre todo en un Hughie un tanto desbordado.

En resumidas cuentas

Por mi parte, he quedado encantado con este arranque de la segunda temporada de ‘The Boys’, pues empiezan ya con fuerza y no levantan el pie del acelerador. Todo ello sin olvidarse de mimar a sus personajes para que realmente el espectador sienta que hay algo en juego y que no es simplemente una fiesta de brutalidades. Ahora a esperar, que Amazon lanzará esos capítulos este viernes 4 de septiembre y luego irá estrenando un episodio cada semana. Por suerte, ya sabemos que está renovada por una tercera temporada.

