The Boys': el creador de la serie de Amazon explica por qué la temporada 2 tiene emisión semanal

En esta era propicia para el binge-watching, Amazon decidió que la temporada 2 de 'The Boys' se emitiese de forma semanal. Algo que ha causado algo de revuelo e incluso enfados por parte de sus espectadores, llegando al punto de calificar negativamente estos nuevos episodios por esta estrategia.

En una entrevista con Collider, Eric Kripke, creador y showrunner de la serie ha explicado por qué de este cambio en la programación si la temporada 1 se lanzó entera en 2019. ¿La razón? para que la conversación en torno a la serie no se evapore tras un par de semanas:

«Nuestras sensación es que cuando se emiten los ocho [episodios] de una vez, se vuelve un subidón de azúcar de maratón. La gente lo quema a lo largo de una semana o dos. Hay una cantidad intensa de actividad y después se desvanece... Hay tantos grandes momentos en la temporada 2 que queremos dar tiempo para marinarla para que la gente pueda reflexionar y hablar antes de que se vayan a lo siguiente y así estar en la conversación un poco más. Creo que un poco de expectación para los fans es sano»

Además, Kripke asegura que la decisión, tomada cuando estaban en plena postproducción de estos nuevos episodios de 'The Boys', vino de ellos mismos y que en Amazon se mostraron algo reticentes al principio. Normal ya que por norma la plataforma sigue la escuela de lanzar todo a la vez.

Series que caducan

Creo bastante acertada esta decisión de emitir los episodios de forma semanal. Es cierto que resulta algo contracorriente cuando ya nos hemos acostumbrado a hacer atracones de series, pero también es verdad que muchas series con potencial para convertirse en obsesiones de fans pasan al olvido apenas días después (¿alguien se acuerda de la temporada 2 de 'The Umbrella Academy'?) debido a ser lanzadas de forma completa.

Tampoco estamos ante la invención de la rueda. Plataformas como Hulu ('El cuento de la criada'), Disney+ (con 'The Mandalorian' siendo una buena muestra de ello) y Apple TV+ se basan en episodios semanales de sus series, política que también han realizado desde HBO Max (bueno, y HBO, pero eso más por ser cadena de televisión antes que plataforma) y otras plataformas fuera de las "grandes".

Los dos métodos pueden convivir perfectamente incluso dentro de la misma plataforma. Hay series que les viene bien un método y otras que es casi mejor seguir semana a semana. Al final va a ser elección del espectador. Que algo se emita semanal no implica que no podamos tener algo de paciencia y maratonearla un par de meses después de su estreno. Y al contrario, que estén todos a la vez no implica que debamos verla en el menor tiempo posible.