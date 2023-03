'The Last of Us': el salvaje tráiler del final de temporada promete que Joel y Ellie acabarán juntos su misión

Queda ya solamente un episodio para que la primera temporada de 'The Last of Us' llegue a su fin. La serie de HBO ha vuelto a impresionarnos con 'En nuestras horas más bajas' y ahora toca echar un vistazo al vibrante y salvaje tráiler del capítulo final de temporada que promete poner punto y final a la misión emprendida por Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

"Va a dividir a muchísima gente"

Como todos recordaréis, Joel aceptó transportar a Ellie con la esperanza de que ella fuese clave para dar con una vacuna que salvase a la humanidad. Al fin ha llegado el momento de comprobar si eso sucederá realmente en un capítulo que Bella Ramsey ya ha avisado de que "va a dividir muchísimo a la gente".

Obviamente, desde HBO no han querido revelar más de la cuenta sobre el noveno episodio de una serie que se ha convertido en todo un fenómeno de audiencia y que ya ha sido renovada por una temporada 2. Teniendo eso en cuenta y que se trata de una adaptación bastante fiel en líneas generales al videojuego original, cualquiera puede averiguar lo que le espera por delante en este último capítulo de la primera temporada de 'The Last of Us'.

Además, este adelanto sirve como confirmación definitiva de que el final de temporada de 'The Last of Us' se estrenará el próximo 12 de marzo. Es verdad que ya estaba anunciado de antemano, pero el cuarto episodio ya se lanzó antes de tiempo en HBO Max por la competencia directa con la SuperBowl y el hecho de coincidir ahora con los Óscar llevaba a pensar en que podría suceder lo mismo...

