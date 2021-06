'The Witcher': Netflix lanza el primer teaser tráiler de la esperadísima temporada 2 de la serie

Netflix ha dejado para el final de la Semana Geek la que probablemente sea la novedad más jugosa que tenía reservada: el primer tráiler de la segunda temporada de 'The Witcher' centrado en el personaje de Ciri interpretado por Freya Allan.

Eso sí, los que estuvieran esperando grandes respuestas con este adelanto van a quedar decepcionados. Lo más cercano a ello es lo que parece un mensaje secreto que por ahora no ha sido descifrado. Habrá que estar atentos.

Lo que sí ha anunciado Netflix es la celebración de la WitcherCon el próximo 9 de julio, por lo que seguro que entonces tendremos más novedades sobre lo que nos espera por delante en esta segunda temporada de la serie protagonizada por Henry Cavill. Algo me dice que será entonces cuando veamos un tráiler mucho más extenso.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw