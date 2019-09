Tráiler de 'El camino. Una película de Breaking Bad': Jesse Pinkman se ve contra las cuerdas en la secuela de Netflix

Aprovechando la magnífica noche de los Emmy 2019 y los discretos triunfos de Netflix (que se traducen en 'Bandersnatch' y un par de premios para 'Ozark'), la plataforma ha lanzado el nuevo tráiler de 'El camino', la esperadísima película de 'Breaking Bad' protagonizada por Jesse Pinkman.

El 11 de octubre será cuando podamos ver esta nueva cinta centrada en el personaje de Aaron Paul, a quien vemos a oscuras en su coche mientras escucha la noticia de una masacre en Alburquerque. O lo que es lo mismo, exploraremos qué ha sido del coprotagonista de la serie tras el final de la misma.

Vince Gilligan se vuelve a poner a los mandos como director y guionista en lo que se publicita como un nuevo "capítulo" de 'Breking Bad', descripción que hace sospechar que no cierra la puerta a seguir contando historias basadas en este universo de narcos sureños.

De lo poco que sabemos de esta cinta es que esta exploración del "después" de Pinkman tendrá al menos a diez personajes que ya conocemos de 'Breaking Bad'... pero los únicos confirmados son Skinny Pete (Charles Baker) y Badger (Matt L. Jones).

Eso sí, Vince Gilligan nos da un aviso. Si no hemos visto nada de 'Breaking Bad' (que podéis ver en Netflix), mejor no comenzar con la película. Gilligan asegura que no se ha parado ni un momento a explicar el contexto de todo lo que está pasando por lo que más vale tener vista la serie (o por lo menos lo más básico de esta) antes de ponernos con 'El camino'.