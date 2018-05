Tráiler de 'Bohemian Rhapsody', la película sobre Freddie Mercury y la mítica banda Queen

Por fin, aquí tenemos el esperado primer tráiler de 'Bohemian Rhapsody', la película sobre Freddie Mercury y Queen. Recordemos que Rami Malek, famoso por la serie 'Mr. Robot', asume el reto de interpretar al líder de la mítica banda británica, a la que debemos canciones tan populares como 'We Will Rock You', 'We Are the Champions' o la que da título al film.

Queen ya tuvo relación con el séptimo arte al aportar temas originales para las bandas sonoras de 'Flash Gordon' y 'Los inmortales' ('Highlander'). Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech, Lucy Boynton, Mike Myers, Tom Hollander y Aidan Gillen completan el reparto de este biopic, que se estrena a finales de octubre en Reino Unido (el día 30 en España). Además del tráiler, 20th Century Fox ha presentado un teaser póster muy llamativo:

Vídeo doblado en español (atentos a la voz de Mercury):

Cabe señalar que la producción de 'Bohemian Rhapsody' atravesó por problemas debido a su director, Bryan Singer. El responsable de 'Sospechosos habituales' o 'X-Men' fue acusado de acoso y abuso sexual durante el estallido del movimiento #MeToo y, a pesar de que Singer lo negó todo, su caso era un secreto a voces en Hollywood y sólo era cuestión de tiempo que explotara.

Singer fue despedido antes de terminar el rodaje, sin embargo, el motivo oficial no estuvo relacionado con el escándalo sexual sino con un comportamiento poco profesional del cineasta. Al parecer, tuvo una mala relación con varios actores en el set y, al circular las acusaciones por su conducta abusiva, se tomó unas vacaciones que duraron más de lo acordado.

Esa fue la gota que colmó el vaso, el realizador no volvió al set así que anunciaron su despido y poco después ficharon a Dexter Fletcher. Singer se justificó alegando problemas de salud en su familia pero ya no sirvió de nada.

'Bohemian Rhapsody' es una rotunda y sonora celebración de Queen, de su música y de su extraordinario cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo.

La película plasma el meteórico ascenso al olimpo de la música de la banda a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos más grandes de la historia del rock. Veremos cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando a propios y extraños, soñadores y amantes de la música hasta nuestros días.