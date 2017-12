Bryan Singer explica su marcha del biopic de Freddie Mercury, que ya tiene nuevo director

Vuelve la normalidad a la producción de 'Bohemian Rhapsody', el biopic de Freddie Mercury. Recientemente nos enteramos que el rodaje había sido suspendido por la inesperada ausencia de su director, Bryan Singer, que debía regresar al set tras las fiestas de Acción de Gracias. Debido a esto, y a unos supuestos conflictos del realizador con dos de los actores, Fox decidió despedir a Singer.

En su lugar, el estudio ha colocado al actor y director Dexter Fletcher, responsable de 'Wild Bill' (2011), 'Amanece en Edimburgo' ('Sunshine on Leith', 2013) y 'Eddie el Águila' ('Eddie the Eagle', 2016). Según informa Variety, la producción volverá a ponerse en marcha la semana que viene, con Fletcher al mando de las dos últimas semanas de rodaje y el montaje. En principio, gracias a la rapidez del estudio en reemplazar a Singer, el estreno de sigue previsto para la Navidad de 2018.

Dexter Fletcher con Taron Egerton en el rodaje de Eddie el Águila

Rami Malek, Joe Mazzello, Ben Hardy, Gwilym Lee y Tom Hollander lideran el reparto de la película, centrada en Mercury y la banda Queen. Tras conocer su despido, Bryan Singer publicó un comunicado donde desmiente que haya tenido problemas con el reparto (concretamente con Malek) y explica por qué no pudo reincorporarse al rodaje:

"No quería otra cosa que ser capaz de terminar este proyecto y ayudar a honrar el legado de Freddie Mercury y Queen, pero Fox no me lo permite porque, temporalmente, necesitaba poner mi salud, y la salud de mis seres queridos, en primer lugar. Bohemian Rhapsody es un proyecto apasionante para mí. Con menos de tres semanas pendientes de rodaje, pedí a Fox un poco de tiempo libre para poder volver a Estados Unidos y lidiar con urgentes asuntos de salud relacionados con uno de mis padres. Fue una experiencia muy agobiante, que al final produjo un serio daño en mi propia salud. Desafortunadamente, el estudio no estuvo dispuesto a ajustarse a mí y terminó con mis servicios. Ésta no fue mi decisión y escapa a mi control. Los rumores de que mi inesperada salida del film fue provocada por una disputa que tuve con Rami Malek no son ciertos. Aunque, a veces, tuvimos diferencias creativas en el set, Rami y yo dejamos atrás con éxito esas diferencias y continuamos trabajando juntos en la película, hasta justo antes de Acción de Gracias."

Si lo que dice es verdad, no deja en buen lugar al estudio y Malek debería confirmar las palabras de Singer relacionadas con sus diferencias, aunque de momento no se ha pronunciado y no es probable que lo haga mientras siga bajo contrato de Fox. Cabe añadir que el estudio no solo despidió a Singer sino que ha cerrado las oficinas que la productora de éste, Bad Hat Harry, tenía en el edificio de 20th Century Fox.

Parece que hay algo más de lo que nos están contando, sobre todo teniendo en cuenta los rumores de que Singer va a seguir los pasos de Kevin Spacey, siendo señalado de acoso sexual a menores (como mínimo), y las negociaciones de Disney para comprar la rama de entretenimiento de Fox, que parecen a punto de cerrarse. Supongo que nos acabaremos enterando tarde o temprano.