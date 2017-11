Tráiler de 'Film Stars Don't Die In Liverpool': Annette Bening busca su primer Oscar dando vida a Gloria Grahame

Cuesta creer que Annette Bening no haya ganado todavía un Oscar. La actriz de 59 años ha sido nominada en cuatro ocasiones —'Los timadores' ('The Grifters', 1990), 'American Beauty' (1999), 'Conociendo a Julia' ('Being Julia', 2004) y 'Los chicos están bien' ('The Kids Are All Right', 2010)— y debió serlo una quinta vez el año pasado por 'Mujeres del siglo XX' ('20th Century Women'), pero los miembros de la Academia de Hollywood volvieron a olvidarse de ella.

Este año el nombre de Bening vuelve a sonar con fuerza para el Oscar por su trabajo en 'Film Stars Don’t Die in Liverpool', donde da vida a otra actriz, la leyenda del Hollywood clásico Gloria Grahame. La película está basada en las memorias del también actor Peter Turner, a quien interpreta aquí Jamie Bell. A continuación puedes ver el tráiler y el póster:

En 'Film Stars Don’t Die in Liverpool', Turner contó el romance que mantuvo con Grahame durante los últimos años de su vida. Recordemos que la estrella ganó el Oscar como actriz de reparto en 'Cautivos del mal' ('The Bad and the Beautiful', 1952) y tuvo papeles destacados en títulos como 'Encrucijada de odios' ('Crossfire', 1947), 'En un lugar solitario' ('In a Lonely Place', 1950) o 'Los sobornados' ('The Big Heat', 1953), entre otros.

Julie Walters, Vanessa Redgrave y Stephen Graham completan el reparto de 'Film Stars Don’t Die in Liverpool'. La puesta en escena corre a cargo de Paul McGuigan, director de 'El caso Slevin' ('Lucky Number Slevin'), 'Push' o 'Victor Frankenstein', películas muy diferentes a las que nos ocupa. Sony Pictures Classics la estrenó en Reino Unido la semana pasada y el 29 de diciembre llegará a la cartelera de Estados Unidos; de momento no hay fecha para España.