Tráiler de 'LBJ': Woody Harrelson se transforma por completo en el sucesor de John F. Kennedy

El cine vuelve y una otra vez sobre las historias reales. Es cierto que luego se suelen permitir muchas licencias respecto a lo que realmente sucedió, pero eso no impide que sigan teniendo un gancho diferente para poder conquistar al público. En el caso de 'LBJ' nos contarán la vida de Lyndon B. Johnson, el sucesor de John F. Kennedy tras su asesinato, y aquí os traemos su tráiler con un irreconocible Woody Harrelson.

Johnson vio como sus aspiraciones a convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos parecían quedarse en nada cuando fue derrotado por Kennedy para convertirse en el candidato democráta, por lo que optó por aceptar ser su vicepresidente. Como tal sufrió el hecho de no tener ningún tipo de poder, pero todo eso cambió el 22 de noviembre de 1963...

'LBJ' cuenta también con el aliciente de la presencia de Rob Reiner tras las cámaras. Es innegable que los mejores años de su carrera quedaron atrás hace tiempo -no olvidemos que suyas son cintas como 'La princesa prometida' ('The Princess Bride'), 'Cuando Harry encontró a Sally' ('When Harry Met Sally') o 'Misery'-, pero el avance me ha dejado buenas sensaciones más allá de la increíble transformación de Harrelson.

En el reparto de este biopic del 36º presidente de los Estados Unidos también podremos ver a Bill Pullman, Jennifer Jason Leigh, Michael Stahl-David, Richard Jenkins o Jeffrey Donovan como el carismático JFK. Tras su paso por el pasado Festival de Toronto, 'LBJ' llegará finalmente a los cines de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Aún no hay noticias sobre su estreno en España.