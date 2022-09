Tráiler de 'Edens Zero': el nuevo anime del autor de 'Fairy Tail' ya tiene fecha de estreno para su temporada 2

Tras el exitazo que ha sido 'Fairy Tail', Hiro Mashima no tardó demasiado en ponerse manos a la obra con su nuevo manga, aunque cambiando la fantasía por un escenario de ciencia ficción. Y como no podía ser de otra manera, el anime de 'Edens Zero' tampoco tardó en llegar y pudimos ver la primera temporada en 2021 a través de Netflix.

Ya se había confirmado que había una segunda temporada en marcha, pero por fin tenemos un primer tráiler de los nuevos capítulos y se ha ido cerrando la fecha de estreno para cuándo podremos verlos.

Viajes espaciales y gatos robóticos

Hasta ahora los rumores apuntaban a que la siguiente temporada de 'Edens Zero' se estrenaría el año que viene y se ha confirmado que se empezará a emitir a partir de abril de 2023. De nuevo, J.C. Staff se encargará de la producción del anime y parece que se conservará al equipo creativo principal a excepción de Yuuji Suzuki, quien dirigió la primera temporada y falleció el año pasado.

Teniendo en cuenta que la primera temporada tuvo 25 episodios, lo más posible es que la segunda cuente con el mismo número. Además, el manga sigue en publicación y por ahora hay 22 tomos recopilatorios, con lo que tampoco es que nos vayamos a quedar sin material por delante.

Por ahora no hay noticias sobre el simulcast, pero ya que Netflix licenció la primera temporada es posible que también repita con la segunda y podamos verla en streaming.

'Edens Zero' se ambienta en un universo de ciencia ficción habitado por humanos, alienígenas y robots. Shiki Granbell es un humano que vive rodeado de robots en un planeta formado por un parque temático abandonado. Cuando dos viajeros espaciales visitan su hogar, Shiki rápidamente se hace su amigo y los tres se lanzan al espacio en busca de Madre, la diosa del cosmos de la que hablan las leyendas.