Tráiler de 'Euphoria': Zendaya protagoniza la nueva serie del director de 'Nación salvaje' para HBO

Aunque estamos sedientos de información sobre lo nuevo de 'Juego de Tronos', en HBO nos quieren recordar que no solo viven de la épica sino que tienen un buen puñado de series interesantes en los próximos meses. Ese el el caso de 'Euphoria', que llegará el 17 de junio a la plataforma.

Así, desde HBO nos han dado un primer teaser trailer de 'Euphoria' (no confundir con la película de Eva Green y Alicia Vikander), la adaptación de la serie adolescente israelí apadrinada por Sam Levinson ('Nación salvaje'), quien escribe todos los episodios.

Zendaya protagoniza la serie, que sigue a un grupo de alumnos de instituto mientras navegan a través de las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad. En el reparto nos encontramos a Austin Abrams, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Jacob Elordi, entre otros.

La verdad es que, si bien el tráiler no me ha llamado mucho la atención, sí que me resulta curioso que HBO se lance con algo tan claramente adolescente ya que parecía un sector medianamente fuera de su público objetivo a juzgar por su producción original.

Si bien en el género "navegar por la vida" entra gran parte del catálogo desde 'Girls' a 'Insecure', siempre se hacía desde el punto de vista de alguien adulto, algo inmaduro a veces, pero siempre con sus veintitantos como mínimo. Así que tengo curiosidad por ver cómo se les da esta bajada de edad, aunque contando con Levinson como guionista no creo que tengan demasiado problema.