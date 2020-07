Tráiler y fecha de estreno de 'Away': Netflix lleva a Hilary Swank de misión a Marte en su nueva serie

El 4 de septiembre Netflix lanzará globalmente su nueva serie original: 'Away', un drama creado por Andrew Hinderaker ('Puro Genio') y que relata la historia de la primera misión tripulada a Marte. Y junto con la fecha de estreno ya podemos ver un primer avance oficial de la serie, protagonizado absolutalmente por Hilary Swank (a la que vimos hace poco en 'Trust'), su cabeza de cartel.

Swank es Emma Green, una astronauta que se prepara para asumir el mando de la tripulación internacional en esta misión. Misión que requiere dejar atrás a su marido (Josh Charles) y a su hija adolescente (Talitha Bateman) en un momento muy difícil para la famila.

La serie pondrá el peso en el lado más humano y el coste emocional de algo de estas características. Se explorarán las dinámicas personales entre los astronautas y los efectos de haber dejado en la Tierra a sus seres queridos. Ato Essandoh, Mark Ivanir, Ray Panthaki y Vivian Wu completan el reparto.

Ojo porque casi lo más interesante de 'Away' está en los productores asociados. Jessica Goldberg ('The Path') actúa como showrunner. Jason Katims ('Friday Night Lights'), Matt Reeves ('The Batman'), Adam Kassan y Michelle Lee se encuentran entre los productores ejecutivos. La serie, a su vez, está inspirada en el artículo de Chris Jones para Esquire