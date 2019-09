Tráiler y fecha de estreno de 'Modern Love': Anne Hathaway y Dev Petel encabezan la nueva serie de Amazon

Un plantel con el que no han reparado en gastos: Anne Hathaway, Dev Patel, Tina Fey, Andy Garcia, Cristin Milioti, Catherine Keener y más encabezan la nueva serie de Amazon Prime: 'Modern Love', una antología romántica basada en la célebre columna del New York Times que viene de la mano del director de 'Once'.

El 18 de octubre llegarán a la plataforma los ocho episodios (de media hora) que conforman la serie, en la que cada entrega recreará una de las historias más populares de dicha sección. Historias de las que podemos ver un aperitivo en un tráiler llenas de caras conocidas.

John Carney escribe y dirige 'Modern Love' que cuenta también con Sharon Hogarth ('Catastrophe'), Emmy Rossum ('Shameless') y Tom Hall ('Sensation') como guionistas y directores.

La verdad es que, como siempre, tendremos que esperar a ver cómo es la propuesta del director de 'Once'. Así a bote pronto, más allá de ver las caras a multitud de actores todo el tráiler desprende unas vibraciones de ser algo bastante pasteloso. Todo esto reconociendo que no he leído la columna, consagrada a contar historias de amor especiales y potentes.