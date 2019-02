Tráiler y fecha de estreno de 'The OA Parte II': la serie de culto de Netflix nos lleva a una nueva dimensión

Madre mía qué sorpresa nos acaba de dar Netflix anunciando la llegada de la segunda temporada (o parte, que les gusta decir últimamente) de 'The OA', la rareza en formato serie ideada por Brit Marling. La plataforma se había guardado en secreto su regreso y ni siquiera aparecía en el listado de novedades del mes de marzo... aunque ahora que lo miro de nuevo, que incorporen 'Otra tierra' al catálogo podría haber sido una pista.

El caso es que el 22 de marzo regresa 'The OA' con su "Parte II". Como podemos ver en el tráiler, podemos ver a OA/Prairie (Marling) despertar tras los acontecimientos de la primera temporada y ver que se encuentra en una Tierra paralela. Esto es lo que nos cuenta la sinopsis oficial:

La serie sigue el recorrido de OA por una nueva dimensión, esta vez en la piel de una rusa heredera que una vez más, será secuestrada por Hap. En esta nueva entrega contaremos con la incorporación de Karim Washington, un detective privado a cargo de la investigación por desaparición de una joven adolescente, Michelle Vu. Su camino se cruzará con el de OA mientras intentan descubrir el misterio sobre el paradero de Michelle y el de una casa en Nob Hill, conectada con la desaparición de muchos adolescentes. Mientras tanto, volviendo a la primera dimensión, BBA, Angie y los chicos inician un viaje para intentar comprender la verdad sobre la historia de OA y los increíbles hechos que les relató.

Como veis, seguimos teniendo el enigma y todo lo que hacía especial a esta serie que se convirtió en un pequeño fenómeno de culto de Netflix. En 'The OA Parte II' veremos junto a Marling de nuevo a Jason Isaacs, Emory Cohen, Patrick Gibson, Phyllis Smith, Brendan Meyer, Ian Alexander, Brandon Perea y Sharon van Etten, entre otros, a los que se unirán Kingsley Ben-Adir y Chloë Levine.

Yo reconozco que 'The OA' me pareció en su momento bastante decepcionante: una serie que a mi juicio se creyó, al menos en la primera temporada, más vanguardista y "cool" de lo que era en realidad. Pero no me parecía mala. No sé qué me ofrecerá la segunda temporada, pero el tráiler me ha despertado bastante curiosidad.