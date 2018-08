El tráiler final de 'Predator' lo tiene todo: la secuela de Shane Black promete ser una fiesta de acción, humor y sorpresas

Los fans de 'Depredador' ('Predator') están de enhorabuena. Queda muy poco para ver una nueva película de la franquicia y tiene una pinta increíble. 20th Century Fox ha lanzado hoy el fantástico tráiler final de 'Predator' ('The Predator'), dos meses después de presentar el segundo adelanto (el primero puedes verlo aquí, por si quieres comparar).

Shane Black —'Iron Man 3', ' 'Dos buenos tipos' ('The Nice Guys')— dirige esta nueva secuela que también ha escrito en colaboración con Fred Dekker —'El terror llama a su puerta' ('Night of the Creeps'), 'Una pandilla alucinante' ('The Monster Squad')—. Boyd Holbrook, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Trevante Rhodes, Yvonne Strahovski y Jake Busey encabezan el peculiar e interesante reparto.

Desde lo más profundo del espacio exterior hasta las calles de una pequeña ciudad: la caza vuelve a casa con la reinvención de la saga 'Predator'. Después de mejorar sus capacidades con ADN de otras especies, los cazadores más letales del universo son más fuertes, inteligentes y mortíferos que nunca. Cuando un chaval activa accidentalmente su regreso a la Tierra, sólo un dispar grupo de exsoldados y una profesora de ciencias desencantada pueden evitar el fin de la raza humana...

'Predator' se estrena en cines el próximo 14 de septiembre.

En Espinof | La caza continúa: en defensa de las secuelas de 'Depredador'

En Espinof | 'Alien vs. Predator': así ha sido el choque de extraterrestres en comics, cine y videojuegos