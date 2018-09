El tráiler de 'Fuck You All: The Uwe Boll Story' promete profundizar en "el hombre más odiado de Hollywood"

Uwe Boll se ha labrado la fama de ser uno de los peores directores de la historia. A lo largo de su filmografía se acumulan los bodrios, siendo varias las ocasiones en las que ha destrozado populares videojuegos. Hace ya casi dos años que anunció su retirada tras estar años perdiendo dinero, pero ahora el documental 'Fuck You All: The Uwe Boll Story' promete ahondar en su figura, o al menos eso promete su tráiler.

El título del documental se basa en el día de furia que tuvo Boll en 2015, cuando nos mandó a todos literalmente a la mierda. El director no se tomó nada bien el ser incapaz de conseguir el dinero necesario para sacar adelante 'Rampage 3: No Mercy' con la campaña de crowdfunding que había lanzado para la ocasión...

Detrás de 'Fuck You All: The Uwe Boll Story' tenemos al director Sean Patrick Shaul, quien hace un par de años ya había abordado la figura de otra cineasta, aunque con nada que ver con Boll, en 'Silent Legend: The Mack Sennett Story'. Me muero de ganas por ver cuál es el retrato que ofrece exactamente de Boll, ¿seguirá la línea de esos que defienden algunos sobre que sus películas son tan malas que son buenas, lo venderá como un soñador sin talento o nos sorprenderá con una visión única?

Para la ocasión, Shaul ha echado mano de multitud de metraje detrás de las cámaras de Boll, además de entrevistar a varios de sus colaboradores habituales y a actores como Keith David o Michael Paré. Por ahora no hay fecha de estreno confirmada, pero sí se sabe que su lanzamiento está previsto para este mismo año.