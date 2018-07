El tráiler de 'I Think We’re Alone Now' propone un post-apocalipsis diferente para Peter Dinklage

El mundo del cine ha exprimido bastante los escenarios post-apocalípticos. Desde las masacres zombis hasta los dramas intimistas, pero siguen despertando el interés del público, así que los productores siguen dando luz verde a propuestas así. Hoy nos toca hablaros de una de ellas, ya que aquí os traemos el tráiler de 'I Think We’re Alone Now', ganadora de un premio especial del jurado en el último Festival de Sundance.

'I Think We’re Alone Now' cuenta la historia de Del, el último hombre en la Tierra que ya era bastante solitario antes de no tener más compañía en el planeta. No obstante, su soñada utopía se ve interrumpida con la llegada de Grace, una adolescente entusiasta. El avance se centra en él, interpretado por Peter Dinklage, mientras que de ella, a la que da vida Elle Fanning, solamente llegamos a escuchar su voz.

Esta película también supone el regreso al cine de Reed Morano, directora de 'Dentro del dolor' cuya carrera se vio impulsada por su participación en 'El cuento de la criada', serie de la que dirigió tres episodios, entre ellos el piloto. Por ello se vio recompensada con un Emmy y seguro que los productores de 'I Think We’re Alone Now' tuvieron muy en cuenta su trabajo en la serie de Hulu antes de aprobar la cinta que ahora nos ocupa.

Será el próximo 21 de septiembre cuando 'I Think We’re Alone Now' llegue a los cines de Estados Unidos, desconociéndose por el momento cuándo podremos verla en España. Bueno, no del todo, ya que forma parte de la programación del próximo Festival de Sitges, así que los asistentes al certamen catalán podrán valorar entonces si merece la pena.