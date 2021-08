Tráiler de 'Impeachment: American Crime Story': la antología de Ryan Murphy nos lleva al caso Lewinsky en la temporada 3

Se ha hecho de rogar (normal con la pandemia) pero finalmente el 7 de septiembre llegará a las pantallas estadounidenses (en FX, concretamente) la esperada temporada 3 de 'American Crime Story'. Titulada 'Impeachment', la antología de Ryan Murphy y compañía se adentra en la historia de Monica Lewinsky y el escándalo que dinamitó la presidencia de Bill Clinton. Y ya tenemos un nuevo tráiler.

Beanie Feldstein ('Súper empollonas') interpreta a Lewinsky en una serie que toma como fuente principal el libro de Jeffrey Tobin 'A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President'. Una publicación que lleva a la pantalla Sarah Burgess, guionista principal de esta temporada.

La serie se contará a través de los ojos de tres de las protagonistas del momento: Paula Jones (Annaleigh Ashford), quien denunció a Clinton por escándalo sexual; Linda Tripp (Sarah Paulson), la funcionaria que se ganó la confianza de Lewinsky consiguiendo que todo escalase a un nuevo nivel; y la propia Lewinsky.

El reparto principal lo completan Eddie Falco como Hilary Clinton y Clive Owen como Bill; además, nos encontramos con Mira Sorvino, Dan Bakkedahl, Joseph Mazzello, Blair Underwood, Kevin Pollak y Patrick Fischler, entre otros. La temporada constará de diez episodios.