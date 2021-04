Tráiler de 'Master of None: Moments of Love': la temporada 3 de la serie de Netflix se adentra en la vida en pareja de Denise

Tras anunciar por sorpresa (y algo de tapadillo) que 'Master of none' regresaría el próximo mayo cuatro años después de su última emisión, Netflix ha lanzado el tráiler de la temporada 3 de la comedia creada por Aziz Ansari. Además, ha confirmado que será el 23 de mayo cuando podamos ver estos nuevos capítulos.

Bajo el título de 'Master of None: Moments of Love', esta nueva temporada consta de cinco episodios rodados en film —y, a juzgar por el tráiler, en un formato académico de 1.37— protagonizados por Lena Waithe como Denise y Naomi Ackie como Alicia, confirmándose las informaciones dadas días atrás.

Waithe no solo coprotagoniza la temporada sino que, además, coguioniza junto a Aziz Ansari esta exploración de la convivencia de este joven matrimonio con sus altibajos y sus luchas con la fertilidad y el crecimiento personal tanto individual como en pareja.

Una evolución de 'Master of None'

Así parece que definitivamente nos vamos a tomar un descanso de Dev, el personaje de Ansari en una temporada que, según sus sinopsis, presenta «una evolución de la serie que sigue atada a temporadas anteriores mientras que rompe nuevos terrenos narrativos».

No sabemos, eso sí, si esto será un experimento puntual o si será la dirección que tomará la ficción a partir de ahora (si tuviere futuro, que ya sabemos qué pasa con las series de Netflix a partir de la temporada 3) pero, de momento, esta nueva 'Master of None: Moments of Love' tiene mi atención.