Tráiler de ‘Once Upon a Time in Hollywood’: lo nuevo de Quentin Tarantino nos sumerge en la industria del cine de los 60

A principios de esta semana os trajimos los primeros pósters de 'One Upon a Time in Hollywood', en los que Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie lucían palmito en la piel de Rick Dalton, Cliff Booth y la malograda Sharon Tate respectivamente; y tan sólo un par de días después, Sony Pictures acaba de hacer público el primer tráiler de la nueva película de Quentin Tarantino.

Sin llegar a los dos minutos, este espectacular avance nos sumerge de lleno en una particular versión del Hollywood de 1969 que sólo podría haber sido ideada por el otrora enfant terrible del séptimo arte, dejando claro que todos los sellos de autor que han ensalzado la figura del cineasta norteamericano volverán a hacer acto de presencia en una auténtica orgía cinéfila.

Tendremos que armarnos de paciencia hasta que llegue el 15 de agosto, fecha en la que ‘Once Upon a Time in Hollywood’ se estrenará en salas de cine españolas —a Estados Unidos llegará unas semanas antes, el 26 de julio—, permitiéndonos ver lo que, probablemente, no será únicamente un recital de dirección y guión, sino también uno de los mayores desfiles de estrellas que hayamos visto en un filme durante los últimos años, y que incluye a intérpretes de la talla de Al Pacino, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen o Dakota Fanning.

No podemos esperar menos del noveno filme de Quentin Tarantino.