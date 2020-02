Tráiler de 'Power Book II: Ghost': Starzplay presenta el primero de los cuatro spin-offs del universo 'Power'

Ríete tú de los grandes planes que tenía HBO con los spin offs de 'Juego de Tronos' y va Starz (y su plataforma Starzplay) y pone en marcha nada menos que cuatro spin-offs de una de sus series estrella: 'Power', que finalizó el pasado domingo en EEUU tras seis temporadas.

Estas cuatro nuevas series contarán con el guion de Courtney A. Kemp, creadora y guionista de 'Power' y la producción ejecutiva de Curtis Jackson alias 50 Cent. La primera en llegar (este mismo verano) será 'Power Book II: Ghost', que retomará los hechos del final de la serie original... y ya tenemos un primer tráiler.

Este spin-off, que podremos ver en España a través de StarzPlay contará con Mary J. Blige y Cliff "Method Man" Smith como protagonistas. Blige es Monet, una mujer de Queens con mano de hierro a la hora de manejar su negocio, mientras que Method Man interpreta a un abogado que ve su ética desafiada.

Tráiler del "Universo Power"

Después de esta serie podremos ver, en algún momento de los próximos meses estos otros proyectos de los cuales no hay mucha información. Ni siquiera cuantos episodios tendrán:

' Power Book III: Raising Kanan ': Una precuela que nos llevará a conocer los primeros años de Kanan Stark allá por los 90.

': Una precuela que nos llevará a conocer los primeros años de Kanan Stark allá por los 90. ' Power Book IV: Influence ': aquí seguiremos la historia de Rashad Tate (Larenz Tate) en su despiadada búsqueda de poder político

': aquí seguiremos la historia de Rashad Tate (Larenz Tate) en su despiadada búsqueda de poder político 'Power Book V: Force': protagonizada por Tommy Egan (Joseph Sikora) tras haber cortado lazos y dejado Nueva York para siempre.

Me parece bastante interesante que hayan decidido expandirse tan "a lo bestia" con una franquicia que les está funcionando tan bien como la de 'Power'. He de reconocer que no he seguido la serie aunque sí que sus primeros episodios me resultaron bastante interesantes y prometedores.