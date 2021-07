Tráiler de 'Reservation Dogs': la nueva serie de Taika Waititi presenta las divertidas desventuras de una banda de criminales adolescentes

Cuatro adolescentes ladronzuelos. Esa es la propuesta que nos trae Taika Waititi ('Thor: Ragnarok') en su nueva serie, que cocrea junto Sterlin Harjo. La cadena estadounidense FX ha desvelado el tráiler de 'Reservation Dogs', una prometedora comedia que se estrenará el próximo 9 de agosto. En España, al igual que 'Y: The Last Man', la veremos vía Disney+, que no ha desvelado el cuándo.

Compuesta por ocho episodios, la serie sigue a un grupo de cuatro indígenas adolescentes en una reserva india en Oklahoma. Ellos roban, atracan y ahorran para llegar a la exótica, misteriosa y lejana tierra de California. Todo esto con una mezcla de raperos, impostores, supersticiones, espíritus, abuelas y gente de todo tipo.

Este cuarteto está formado por Bear Smallhill (D'Pharaoh Woon-A-Tai) que aunque está destinado a ser un guerrero y un líder, no es nada de eso; Elora Danan (Devery Jacobs), la verdadera líder; Willie Jack (Paulina Alexis), chica dura pero que cuida de todos; Cheese (Lane Factor), gentil y tranquilo. El reparto también cuenta con Zahn McClarnon y Elva Guerra.

Rodada en Okmulgee, Oklahoma, 'Reservation Dogs' cuenta con un equipo creativo e interpretativo completamente indígena, ya sea nativoamericano o de otras procedencias. Esto hace, según dicen en la nota FX, que en la serie resuenen sus experiencias a la hora de narrar la historia de este grupo de truhanes.