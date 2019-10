Tráiler de 'The Onania Club': lo nuevo del director de 'The Human Centipede' promete ser la madre de todas las provocaciones

Es el mejor. No hay nadie mejor que Tom Six a la hora de provocar el mayor de los rechazos, pero también una sonora carcajada con cada descarnada vuelta de tuerca a su discurso. Tras la inmaculada trilogía de 'The Human Centipede', el director holandés promete destrozar cualquier pensamiento racional que se ponga por delante. Genio y figura.

Más que un club

Tres años después de terminar su trilogía, Tom Six está oficialmente listo para regresar a los cines con su última agresión moral en forma de cine de terror, 'The Onania Club'. El tráiler presenta a una mujer rodeada de escenas violentas y tragedias. Con su matrimonio en punto muerto, descubre un grupo clandestino de mujeres con predilecciones similares a las suyas. Cuando Six presentó el proyecto prometió "una de las experiencias cinematográficas más viles e inhumanas de todos los tiempos", y cualquiera que esté familiarizado con su cine sabe que Six puede cumplir de sobra con su palabra.

"El tema principal de la película es el Schadenfreude, disfrutar de la miseria de otras personas. Es un comentario social sobre la corrección política cada vez mayor en el mundo occidental privilegiado y la hipocresía de eso. Es en parte 'Sexo en Nueva York' pasada de esteroides malvados y en parte pura comedia negra", escribió el cineasta en un comunicado. “En la película, las mujeres son representadas como personajes independientes muy poderosos, hechos a sí mismos. Las mujeres son fuertes y los hombres son débiles, lo que rara vez se ve".

Lógicamente, aún no tiene comprador y será presenada a los distribuidores internacionales en el American Film Market en Los Ángeles el próximo mes de noviembre.