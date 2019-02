Tráiler de 'Timadoras compulsivas': Anne Hathaway y Rebel Wilson lideran el remake de 'Un par de seductores'

Puede que 'Cazafantasmas' ('Ghostbusters') no fuera el éxito que esperaba Sony pero eso no significa que Hollywood vaya a dejar de hacer remakes femeninos de clásicos ochenteros. Universal ha presentado hoy el tráiler de 'Timadoras compulsivas' ('The Hustle'), una nueva versión de 'Un par de seductores' ('Dirty Rotten Scoundrels') que llegará a los cines este verano.

Anne Hathaway y Rebel Wilson toman el relevo de Michael Caine y Steve Martin. Como en su predecesora, la historia gira en torno a dos maestras del engaño muy diferentes embarcadas en una complicada misión que va a requerir todo su ingenio. En esta ocasión, las protagonistas trabajan juntas para acabar con los hombres que en algún momento las despreciaron, un giro que parece servir de puente con la comedia de 1988 (al menos así lo sugiere la frase del póster original).

Tráiler español de 'Timadoras compulsivas'

'Timadoras compulsivas' se estrena en Estados Unidos el 10 de mayo pero en la cartelera española no la tendremos hasta el 12 de julio. El reparto se completa con Tim Blake Nelson, Ingrid Oliver, Casper Christensen y Alex Sharp, entre otros, mientras que la puesta en escena corre a cargo de Chris Addison, un debutante en cine que ha dirigido episodios de comedias como 'Veep' o 'Playing House', además de cocrear la serie 'Trying Again'.