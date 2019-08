Tráiler de 'La verdad': la primera película de Hirokazu Koreeda en inglés nos trae otra interesante historia familiar

Desde hace años, las obras de Hirokazu Koreeda (o Kore-eda) despiertan un gran interés, sobre todo en el marco de festivales y entre los aficionados al cine de autor. Pero tras ganar la Palma de Oro con 'Un asunto de familia' ('Shoplifters'), y conocerse que rodaría por primera vez en inglés, la curiosidad por su próximo trabajo es aún más intensa.

Deneuve contra Binoche

Además, el reparto está encabezado por Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke y Ludivine Sagnier. Hoy podemos echar un vistazo al tráiler de 'La verdad' ('The Truth'), donde de nuevo el autor japonés nos contará una peculiar historia familiar donde hay referencias al mundo del cine. Se centra en la conflictiva relación entre una madre y su hija, personajes que encarnan Deneuve y Binoche.

Fabienne es una estrella del cine francés que vive rodeada de hombres que la aman y admiran: su nuevo compañero, su ex marido, su agente... Decide publicar sus memorias y su hija Lumir regresa de Nueva York, donde vive con su familia. La reunión no tardará en convertirse en un enfrentamiento: saldrán a la luz verdades, se ajustarán cuentas, se hablará de amor y de resentimiento. Todo bajo la atónita mirada de los hombres. A la vez, Fabienne rueda una película de ciencia-ficción en la que interpreta a la hija de una madre que no envejece...

En cuanto al estreno, de momento sabemos que 'La verdad' va a inaugurar el Festival de Venecia el próximo 28 de agosto, y que el film forma parte de la sección "Perlas" del certamen de San Sebastián (20-28 de septiembre), que el año pasado entregó a Koreeda uno de sus Premios Donostia. De momento no hay fecha para su llegada a salas comerciales. Al saber que su film abriría, Venecia, Koreeda dejó estas declaraciones:

"Me siento extremadamente honrado. Rodamos la película en diez semanas el pasado otoño, en París. El elenco es prestigioso pero el film relata una pequeña historia familiar que tiene lugar principalmente dentro de una casa. He intentado hacer que mis personajes vivan dentro de este pequeño universo, con sus mentiras, orgullo, remordimientos, tristeza, alegría, y reconciliación. Sinceramente espero que os guste este film."