¡Es el turno de Richter Belmont! 'Castlevania: Nocturne' confirma su fecha de estreno en Netflix con un nuevo tráiler cargado de vampiros

Antes de meterse del todo a producir y fichar animes originales, uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix fue 'Castlevania' para adaptar los videojuegos de Konami. La cuarta temporada cerró la serie de animación por todo lo alto y nos dejó un poco huérfanos, pero Netflix no tardó demasiado en confirmar que ya tenía en marcha una historia con un nuevo protagonista.

Esta vez el que entra en escena es Richter Belmont para tomar el relevo en 'Castlevania: Nocturne'.

Cambio de héroes, y de época

'Castlevania: Nocturne' girará en torno a Richter Belmont y Maria Renard, y se espera que la trama de la serie se inspire en los juegos 'Symphony of the Night' y 'Rondo of Blood'. Aunque teniendo en cuenta el final de la serie original tiene pinta de que vamos a tener algunos cambios gordos por delante respecto a la historia, especialmente con el pasado de Richter.

Netflix dejó ya ver un primer teaser el año pasado, pero ahora por fin ha desvelado un mejor adelanto con el nuevo tráiler que incluye unos cuantos vampiros nuevos y acción y drama en la línea de lo que podemos esperar. Y lo mejor de todo es que finalmente han confirmado la fecha de estreno de 'Castlevania: Nocturne' para el próximo 28 de septiembre.

Powerhouse Animation se sigue encargando de la animación, que va pintando bastante bien y al nivel de su predecesora. Samuel Deats, que ya había trabajado como director de animación y diseñador de personajes en la serie original, toma el relevo como director, mientras que Kevin Kolde se mantiene como showrunner junto a Clive Bradley.

La primera serie de 'Castlevania' se puede ver al completo en Netflix sigue al último miembro del clan Belmont, quien termina enfrentado a Vlad Dracula Tepes para evitar que elimine a toda la humanidad como venganza por la muerte de su esposa. Siglos después, parece que es el turno de su descendiente, Richter Belmont, quien se enfrenta a una nueva amenaza en plena Revolución Francesa.

