'Vengadores: Infinity War' hace trizas el récord del tráiler más visto en las primeras 24 horas

Estaba cantado. 'Vengadores: Infinity War' ('Avengers: Infinity War') ha hecho trizas el récord del tráiler más visto durante las primeras 24 horas hasta ahora en manos de 'It'. El avance de la cinta dirigida por Andrés Muschietti había logrado 197 millones de visionados, una cifra impresionante pero que se queda corta frente a los 230 millones conseguidos por el adelanto de la esperadísima reunión de todos los superhéroes de Marvel que aquí analizamos a fondo.

La propia Marvel ha desvelado el enorme éxito del tráiler de 'Vengadores: Infinity War', dando además las gracias a los que no han dudado en calificar como los mejores fans del universo. Seguro que más de un seguidor de DC no estará de acuerdo con eso, pero a día hoy está claro que las producciones de esa compañía aún están lejos de poder competir de tú a tú con las de Marvel.

Thank you to the best fans in the universe for making Marvel Studios' "@Avengers: #InfinityWar" the most viewed trailer of all time with 230 million views in 24 hours! 👏 pic.twitter.com/aLP7teroBe