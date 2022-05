¡Vuelve 'The Prince of Tennis'!: La serie de anime presenta a los nuevos oponentes en una temporada cargada de partidos y mucha acción

Está siendo una temporada interesante con varios "revivals" de animes que parecía que habían desaparecido durante años para volver con una fuerza impresionante. 'The Prince of Tennis' nunca se ha ido del todo y nos ha dejado con varias OVAs y especiales para seguir ampliando la franquicia, pero ya han pasado 10 años desde el final de la última serie de anime y por fin veremos la continuación y muchos más partidos de infarto.

Nuevos partidos y nuevos contrincantes

La franquicia está en medio de las celebraciones por su 20 aniversario y en los últimos años se han lanzado varios episodios directos a video e incluso una película para seguir ampliando la franquicia, pero poco a poco ha se han confirmado más detalles sobre el regreso del anime.

'The Prince of Tennis II: U-17 World Cup' cubrirá el arco de la copa mundial del manga de Takeshi Konomi. Durante el evento Jump Festa 2022 se ha dejado ver un nuevo vistazo a la serie, incluyendo otro tráiler del anime. Precisamente este nuevo avance se centra en los nuevos jugadores de los equipos internacionales que veremos en los nuevos capítulos para ir abriendo boca y presentarnos a los nuevos personajes.

No hay una fecha concreta para el lanzamiento de la serie, pero sí que se ha confirmado que regresará en julio de este mismo año como parte de los estrenos de verano. El anime retomará directamente la trama donde se quedó en 'The Prince of Tennis II' hace ya diez años, siguiendo a Ryoma en los siguientes torneos de la copa mundial, donde se enfrentará a contrincantes de diferentes países.

La película 'Ryoma! Shinsei Gekijôban Tennis no Ôji-sama' se estrenó en Japón a finales de 2021 y estuvo animada completamente en CGI, pero para esta nueva serie de anime se ha vuelto recurrir al estilo de anime clásico de la franquicia desarrollado por Studio Kai y M.S.C. Keiichiro Kawaguchi regresa como director para retomar su trabajo en la anterior temporada de la serie. ' The Prince of Tennis II: U-17 World Cup' también marca el regreso de Mitsusaka Hirota como guionista y Akiharu Ishiii como diseñador de personajes.

El reparto del anime cuenta con nuevas adiciones para los nuevos personajes, especialmente para el equipo de Estados unidos contra el que se enfrenta Ryoma, aunque se han conservado a muchos de los actores de voz de la serie anterior. Junko Minagawa será una vez más Ryoma Echizen, y también tendremos a Ryotaro Okiayu como Kunimitsu Tezuka, Hiroki Yasumoto como Hoo Byodoin, Junichi Suwabe como Keigo Atobe, Sachiko Nagai como Seiichi Yukimura, Yoshimasa Hosoya como Kuranosuke Shiraishi, Tarusuke Shingaki como Eishiro Kite, y Mamoru Miyano como Ryoga Echizen.

'The Prince of Tennis' sigue a Ryoma Echizen, un joven con muchísimo talento para el tenis que busca hacerse con un hueco en el mundo del deporte. Más allá de formar parte del equipo de la escuela, Ryoma desea por encima de todo derrotar a su padre, quien es una gran leyenda del tenis.