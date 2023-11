Al Pacino confiesa cuál es su película favorita de la saga 'El Padrino': "Es más artística"

Como suele ocurrir con cualquier trilogía o saga de prestigio, especialmente las que atesoran una gran calidad en términos generales sin grandes altibajos entre sus entregas, la pregunta "¿Cuál es tu favorita?" no tarda en aparecer. Pues si responderla para el más común de los mortales ya es harto complicado, y se asemeja al típico "¿quieres más a papá o a mamá?", imaginad cómo tiene que ser para un involucrado en ellas.

¿Papá o mamá?

En esta encrucijada se ha encontrado el mismísimo Al Pacino, quien dio vida a Michael Corleone en la trilogía de 'El Padrino' de Francis Ford Coppola. Durante una conversación en 'People Who Inspire Us', tal y como recoge The Hollywood Reporter, el actor aportó sus dos centavos al respecto, y no tuvo ninguna duda a la hora de manifestar que su favorita es la 'Parte II'.

"Creo que es más, ¿cómo lo llamarías?, artística o algo así, no lo sé. No quiero restarle importancia ni ser excesivamente modesto porque protagonizo la película con Bob De Niro, pero al mismo tiempo, es una película diferente".

Pacino elaboró su respuesta poniendo la secuela frente a la original, de la que también extrajo virtudes y que calificó como "la narración en su máxima expresión".

"'El Padrino' es más entretenida. 'El Padrino II' es un estudio, una cosa personal para [el director] Francis [Ford Coppola]. 'El Padrino I', la vi recientemente, siempre tiene dos o tres cosas sucediendo en una escena. Siempre estás metido en la historia, estás involucrado".

Si lo dice una leyenda como Al Pacino, no le vamos a llevar la contraria. Ahora sólo falta conocer su opinión sobre la denostada en términos generales 'Parte III' y la muerte de Sofía Coppola —bromas aparte, la escena funciona a las mil maravillas—.

