Antes de protagonizar grandes sagas Pedro Pascal era el eterno secundario televisivo. Llegó a tener hasta cuatro papeles en la misma franquicia

Como otras grandes estrellas de Hollywood, los comienzos de la carrera de Pedro Pascal no fueron fáciles. El actor tuvo épocas de pasar hambre y mucho que agradecer a otros compañeros de profesión que le ayudaron a salir adelante, solo algunos pequeños roles televisivos le mantuvieron empleado en aquel momento.

Así, pudimos verlo fugazmente en roles para 'Buffy' o 'Policías de Nueva York'. Los procedurales eran un buen campo para intérpretes que empezaban su carrera, pero Pedro se aseguró de exprimirlos a tope, porque llegó a aparecer hasta cuatro veces en series de 'Ley y orden', y todas en calidad de actor invitado.

La primera vez fue en 2006. Para 'Ley y orden: Acción criminal' interpretó a Reggie Luckman, sospechoso principal y responsable del secuestro de una bloguera. En 2008 se pasó a la serie principal interpretando a otro criminal, el chulo Tito Cabassa, sospechoso de asesinar a una prostituta.

Sospechoso habitual

Siendo papeles tan pequeños, los directores de casting pensarían que no importaba repetir, porque en 2009 volvió para un segundo papel en 'Ley y orden: Acción criminal' como otro sospechoso, Kevin 'Kip' Green. Solo en 2011 y en otra serie de la saga, 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales', Pedro pudo cambiar un poco su registro estando esta vez de parte de la ley, e interpretando el rol del agente especial Greer.

La franquicia televisiva de 'Ley y orden' es responsable de impulsar la carrera de muchos grandes actores. Philip Seymour Hoffman, Claire Danes, Sarah Paulson o Bradley Cooper son algunos de los nombres que han formado parte de la ficción, y hay varios casos similares al de Pascal. Zoe Saldana, por ejemplo, también apareció en dos episodios de la serie madre y de 'Unidad de víctimas especiales'.

Lo díficil ahora es precisamente lo contrario, no encontrarse a Pascal en alguna película. Solo este año ha aparecido en 'Gladiator 2', poniendo su voz en 'Robot salvaje' o en la última película de Ethan Coen. En televisión ha protagonizado dos grandes franquicias, 'The Last of Us' y 'The Mandalorian', y con Disney se prepara para seguir su colaboración con 'Los 4 Fantásticos'.

Aunque la mayoría de sus primeros papeles queden ya olvidados, fue precisamente la televisión la que le dio el papel que lo llevó al estrellato. Oberyn Martell en 'Juego de Tronos' lo llevó a millones de televisores en todo el mundo, y a pesar de que su rol fue breve para una serie tan coral, sigue siendo quizás el papel más distintivo y especial de su carrera.

En Espinof | Cómo 'Anora' ha conseguido hacer una estrella de Mikey Madison. La actriz que hasta ahora solo había sido una excelente secundaria

En Espinof | Margaret Qualley dice llevar un "año duro" para que su familia la vea en el cine. Pero la actriz lleva más tiempo labrándose una de las carreras más extrañas de Hollywood