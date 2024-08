Aquella vez que Jack Nicholson y George Miller abandonaron un rodaje porque el productor quería aliens en su película de brujas

Aunque a estas alturas ya estamos curados de espanto con los giros bruscos que sobrepasan la temática inicial (ahí tenemos 'Perdidos', 'Naruto' o 'Riverdale' como ejemplos de tramas que se fueron de madre), en los 80 el público no estaba preparado para dar tantos saltos de fe. Que se lo digan a George Miller y Jack Nicholson, que se negaron a incluir alienígenas en 'Las brujas de Eastwick' ('The Witches of Eastwick').

Los aliens de Eastwick

'Las brujas de Eastwick' es una película de 1987 que adapta la novela homónima de John Updike. Esta comedia de fantasía estaba dirigida por George Miller (autor de la saga Mad Max), guionizada por Michael Cristofer ('Mr. Robot') y protagonizada por Jack Nicholson, Cher, Michelle Pfeiffer y Susan Sarandon, un cuarteto de auténtico lujo.

La película nos contaba la historia de tres mujeres que descubren sus habilidades mágicas y terminan invocando al que ellas creen que es el hombre perfecto: un misterioso desconocido que llega al pueblo con intenciones dudosas.

Pues bien, el productor de la película debió de pensar que tener brujas y poderes mágicos no era suficiente y se empeñó en meter aliens en el argumento. Según recuerda Miller, el productor Jon Peters acababa de ver 'Aliens: el regreso' antes de comenzar el rodaje y se obsesionó con el tema.

A Peters le impresionó mucho la recaudación en taquilla de la secuela dirigida por James Cameron y estaba convencido de que añadir seres del espacio exterior sería garantía de éxito para la cinta de George Miller.

El productor llegó incluso a irrumpir en el rodaje acompañado de un especialista vestido de alienígena para pedir al director que lo colase en alguna escena. Obviamente, al resto del equipo le pareció una propuesta terrible, llegando al puto de que incluso Miller y Nicholson abandonaron el set como señal de protesta y aseguraron que no volverían hasta que Peters aceptase desechar la loca idea de los alienígenas. Al final, el productor tuvo que rendirse.

En Espinof | "No lo entiendes, me encanta actuar". Jack Nicholson lo dio todo rodando una escena mítica incluso cuando la cámara no le enfocaba

En Espinof | Las 22 mejores películas de brujas de todos los tiempos