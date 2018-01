Así se promociona una película: los fans de 'Call Me by Your Name' se unieron a una fiesta improvisada por Armie Hammer

Ya os hemos contado por escrito, en vídeo y de todas las formas humanamente posibles lo mucho que merece la pena 'Call Me by Your Name': el prodigioso nuevo trabajo de Luca Guadagnino nominado, entre otros, al Óscar a mejor película, y protagonizado por unos Armie Hammer y Timothée Chalamet que rezuman química en cada fotograma que comparten en pantalla.

Parece ser que el buen rollo entre ambos intérpretes ha trascendido a la pantalla, siendo buena muestra de ello la juerga que montaron en plenas calles de Crema, la ciudad donde se rodó la celebrada película. Todo sucedió en el marco de la promoción europea de 'Call Me by Your Name', concretamente después de una proyección tras la que Armie Hammer citó a medianoche y a través de Twitter a los habitantes de la localidad, prometiendo abrazos a todo aquél que apareciese con alcohol y unos altavoces.

We came all the way to Crema for this screening and no one showed up.....



On a serious note: thank you to all the people who came from so far to enjoy the closing of this Call Me By Your Name circle. pic.twitter.com/XCtEucPOQm