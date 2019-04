'Bond 25' ya tiene reparto oficial: Rami Malek confirmado como villano de la nueva película de 007

Por fin salimos de dudas sobre el reparto de la nueva película de 007. Sony y MGM han realizado una presentación oficial del proyecto que aún se conoce como 'Bond 25' (el título definitivo será anunciado más adelante) y se han confirmado los nombres de los actores que acompañarán a Daniel Craig, de nuevo en la piel del popular espía británico.

Junto a él vuelven Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Rory Kinnear y Jeffrey Wright. La gran novedad es el fichaje de Rami Malek para encarnar al villano; la estrella de 'Mr. Robot' llega a la franquicia tras ganar el Óscar por su interpretación de Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody'.

Las otras caras nuevas que se suman a la saga de 007 son Dali Benssalah, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik y Ana de Armas, que suma otra superproducción en Hollywood tras su papel en 'Blade Runner 2049'. Un elenco muy interesante para la secuela, que tiene como fecha de estreno el 8 de abril de 2020.

Bond en manos del director de 'True Detective'

Por otro lado, se confirma que la dirección está en manos de Cary Fukunaga (entró en el proyecto como reemplazo de Danny Boyle) y que el guion lo van a firmar Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns y Phoebe Waller-Bridge, la creadora de las imprescindibes 'Fleabag' y 'Killing Eve', recientemente incorporada para realizar una última reescritura del libreto.