Brian Cox desvela qué personajes de 'Juego de Tronos' y 'Piratas de Caribe' rechazó y afirma que Johnny Depp está "muy sobrevalorado"

El actor Brian Cox cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas, pero justo es reconocer que actualmente goza de mucha más popularidad gracias a su participación en la serie 'Succession'. Ahora ha publicado su libro de memorias 'Putting the Rabbit in the Hat', en el cual no se corta para nada explicando diferentes aspectos de su carrera.

El primero y más llamativo es que al fin ha respondido a la pregunta de muchos fans de 'Juego de Tronos' -él mismo reconoce que se lo han dicho a menudo- sobre si en algún momento le ofrecieron participar en la serie, a lo que comenta que "iba a ser el rey Robert Baratheon, quien aparentemente muere cuando es embestido por un oso en la primera temporada", justificando así que dijera que no a la oferta:

'Juego de Tronos' acabó siendo un gran éxito y todos los implicados ganaron una fortuna, por supuesto. Pero cuando me lo ofrecieron, digamos que no era no mucho dinero. Además me iban a matar relativamente pronto, así que no habría tenido ninguno de los beneficios de los efectos a largo plazo del éxito de la serie, en los que su salario iba creciendo a cada nueva temporada. Así que pasé, y el oso embistió a Mark Addy en lugar de a mí.

El caso de 'Piratas del Caribe'

Además, no fue el único papel en un gran éxito mundial que rechazó, pues también estuvo a punto de dar vida al Gobernador de 'Piratas del Caribe', personaje que finalmente fue a manos de Jonathan Pryce, aunque él mismo reconoce que no se arrepiente de su decisión:

Habría sido una máquina de hacer dinero, pero de todos los personajes en la película era el más desagradecido, y además habría acabado haciendo una película detrás de otra y perdiendo todas las cosas buenas que he hecho.

Cox también reconoce que no le apetecía demasiado trabajar con Johnny Depp, sobre el que no tiene pelos en la lengua a la hora de afirmar lo siguiente:

Otra cosa sobre 'Piratas del Caribe' es que es básicamente el show de Johnny Depp como Jack Sparrow, y personalmente estoy seguro de que él es muy exagerado, está tan sobrevalorado. Piensa en 'Eduardo Manostijeras'. Afrontémoslo, si vienes con manos así, pálido, la cara maquillada con cicatrices... no tienes que hacer nada. Y no lo hizo. Y posteriormente ha hecho aún menos. Pero a la gente le encanta. O le encantaba. Ya no les gusta tanto estos días, por supuesto.