Bruce Willis accedió a recortarse el sueldo un 99% para esta película porque quería trabajar con una de las mayores leyendas de Hollywood: "No te preocupes por el dinero"

Bruce Willis lleva ya un tiempo retirado por la demencia frontotemporal que sufre, pero nos siguen quedando la infinidad de películas que realizó a lo largo de su carrera. Lo cierto es que en más de una ocasión se le acusó de estar demasiado motivado por el dinero, pero eso no impidió que en casos muy concretos se recortase el salario de forma notable.

Muchos quizá estéis pensando en 'Pulp Fiction', película por la que cobró 800.000 dólares más una participación en los beneficios, pero lo cierto es que hay otra por la que se rebajó el sueldo aún más, hasta el punto de que ni siquiera cobró un 1% de lo que ganaba por esa época. El título en cuestión es 'Ni un pelo de tonto' y la idea de poder trabajar con Paul Newman fue demasiado tentadora.

"Nos lo pasaremos bien"

Cuando 'Ni un pelo de tonto' llegó a los cines en 1994, fue toda una sorpresa ver a Willis dando vida a uno de sus personajes principales. A fin de cuentas, el actor no aparecía en los títulos de crédito iniciales y su nombre brillaba por su ausencia en el material promocional distribuido a la prensa, toda una rareza para una estrella de su calibre, pero algo comprensible si tenemos en cuenta cómo se involucró en la película.

Willis ya había trabajado poco antes con el director Robert Benton en 'Billy Bathgate', una película que el actor aprecia mucho. Además, el protagonista de 'Ni un pelo de tonto' iba a ser Paul Newman, una leyenda de Hollywood a la que Willis adoraba, por lo que pocas dudas hubo cuando Benton contactó con él y le dijo: "Esto no es como 'Billy Bathgate', aquí no tenemos dinero. Todos estamos haciendo esta película con el presupuesto más bajo posible". La respuesta de Willis fue clara y contundente:

No te preocupes por el dinero. Nos lo pasaremos bien.

Todo eso llevó a que Willis no cobrase los 15 millones de dólares que solía ganar por aquel entonces. En vez de eso, el actor aceptó cobrar el mínimo que imponía por aquel entonces el sindicato de actores. Eso supuso que ingresaba apenas 1.400 dólares por semana de rodaje. Teniendo en cuenta que las grabaciones se extendieron de noviembre de 1993 a febrero de 1994, sus ingresos en ningún caso tan siquiera se acercaron a los 150.000 dólares que supondrían un 1% de su tarifa habitual...

Willis interpreta en 'Ni un pelo de tonto' a Carl Roebuck, un contratista para el que el personaje de Newman trabaja de forma esporádica y al que ha demandado en más de una ocasión. Y es que le encanta irritar a Carl, llegando al punto de flirtear abiertamente con su novia, interpretada por Melanie Griffith, a la mínima ocasión.

La otra vez que Newman y Willis coincidieron

Es evidente que el hecho de volver a trabajar con Benton ayudó a motivar a Willis, pero es que poder volver a trabajar con Newman era algo que llevaba deseando hacer más de una década. Y sí, he dicho volver a trabajar, ya que el protagonista de 'Jungla de Cristal' hizo de extra en 'Veredicto final', algo que no dudó en recordar a Newman en el set.

Ya en el rodaje, Willis le recordó a Newman que habían trabajado juntos, pero este último no lo recordaba y le dijo: "¿Lo hemos hecho? No me acuerdo. ¿Dónde trabajamos juntos?". Al día siguiente, Willis apareció con un VHS que mostraba una escena de 'Veredicto final' en la que puede verse de fondo al actor. Una curiosidad que él guardaba con mucho orgullo pero que pilló totalmente por sorpresa a Newman.

En una entrevista concedida a Playboy un par de años después del estreno de 'Ni un pelo de tonto', Willis comentó que Carl Roebuck era uno de los personajes favoritos de su carrera, señalando además lo siguiente sobre genial que fue trabajar ahí con Newman:

Paul Newman es increíble. Setenta años y sigue probando cosas nuevas en cada toma. Un tipo como él no tendría que hacerlo; podría simplemente aparecer y ser la estrella. Pero no fue así ni por un minuto. Pasamos mucho tiempo riéndonos el uno del otro. Era una cosa de tíos, intentar fastidiarnos mutuamente.

