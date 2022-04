"Bruce Willis es una verdadera leyenda que ha enriquecido nuestras vidas". Haley Joel Osment, Demi Moore, M. Night Shyamalan y más muestran su cariño al querido actor

Esta semana nos hemos llevado un jarro de agua fría con la triste noticia de que Bruce Willis se retira como actor después de que se le haya diagnosticado afasia. Muchas personalidades de la industria, incluyendo amigos y colaboradores del actor, han querido celebrar al actor y su trayectoria con mensajes de apoyo desde las redes sociales.

Baño de amor desde las redes sociales

Las reacciones a este devastador anuncio no han tardado en llegar, no solo desde los fans del actor, si no también por parte de otras personalidades del mundo del cine, incluyendo amigos y colaboradores del Bruce Willis.

Demi Moore dejó el mensaje más emotivo desde su propia cuenta de Instagram, donde compartió el mismo comunicado oficial de la familia con el que se revelaba la noticia sobre la salud de Willis junto con una foto del actor.

"Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos hacer partícipes a sus fans porque sabemos lo mucho que él significa para vosotros, al igual que vosotros para él. Como Bruce siempre dice, 'Vive el momento' y juntos planeamos hacer precisamente eso.", se puede leer en el comunicado de la familia.

Uno de los primeros en reaccionar al golpe ha sido el director M. Night Shyamalan, con el que Willis trabajó en 'El sexto sentido' y después en la particular trilogía de superhéroes que concluyó con 'Glass'. Aunque han sido colaboradores en muchos trabajos, Shyamalan ha querido celebrar a Willis no solo como director, si no como un fan incondicional.

All my love and respect to my big brother Bruce Willis. I know his wonderful family is surrounding him with support and strength. He will always be that hero on that poster on my wall as kid. — M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) March 31, 2022

"Todo mi amor y respeto para mi hermano mayor, Bruce Willis. Sé que su maravillosa familia está con él y le está dando todo su apoyo y fuerza. Siempre será ese héroe en el poster de mi habitación cuando era niño", escribió el director desde Twitter.

También compartió set con el actor en 'El sexto sentido' Haley Joel Osment, que también ha escrito desde Instagram para mostrar su cariño por Willis y mandarle su apoyo.

"Ha sido difícil encontrar las palabras adecuadas para alguien a queien siempre he admirado, primero en la gran pantalla y luego por un golpe de suerte, en persona. Es una verdadera leyenda que ha enriquecido todas nuestras vidas con una carrera singular que abarca casi medio siglo. Estoy tan agradecido por todo lo que he podido presenciar de primera mano, y por la enorme cantidad de trabajo que ha construido para que podamos disfrutarlo en todos los años que están por venir. Solo quería expresar el respeto y la profunda admiración que siento por Bruce y por su familia mientras continúan con el valor y el buen humor que siempre los ha definido"

Otros de los cineastas que se han lanzado en apoyo de Willis ha sido Kevin Smith, quien le dirigió en 'Vaya par de polis'. La comedia de acción que Willis protagonizó junto a Tracy Morgan se consideró en su momento como de las peores de su carrera, y el propio Smith habló en su momento de lo difícil que fue trabajar con él, aunque ahora dice arrepentirse de sus comentarios.

Long before any of the Cop Out stuff, I was a big Bruce Willis fan - so this is really heartbreaking to read. He loved to act and sing and the loss of that has to be devastating for him. I feel like an asshole for my petty complaints from 2010. So sorry to BW and his family. https://t.co/npSgvkb5v7 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) March 30, 2022

"Antes de todo lo que pasó con 'Vaya par de polis', era un fan incondicional de Bruce Willis, así que me rompe el corazón leer esto. Le encantaba actuar y cantar y la pérdida de todo esto tiene que ser devastadora para él. Me siento como un gilipollas por mis quejas estúpidas en 2010. Lo siento mucho, Bruce Willis y familia". En Espinof 'Jungla de Cristal' ('Die Hard'): así se hizo la que aún hoy es la mejor película de acción de la historia

También ha querido enviar su apoyo William Sadler, quien en su momento fue el villano de 'La jungla de cristal 2: Alerta roja': "Recibe la ovación, Bruce. Gracias por todos estos maravillosos momentos y mucha suerte en el camino por delante".

Take a bow Bruce. Thanks for all the amazing moments and good luck with the road ahead. #BruceWillis pic.twitter.com/TUYnaHCtR1 — William Sadler (@Wm_Sadler) March 31, 2022

John Travolta, su compañero de reparto en la icónica 'Pulp Fiction' y en 'Mira quién habla' también ha recordado su amistad con Willis y unos de sus mejores momentos juntos.