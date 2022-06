Del "chao mercao" a "me pasé tres pueblos": Imanol Arias se disculpa por sus acusaciones contra RTVE

Ayer se emitió el último capítulo de la temporada 22 de 'Cuéntame cómo pasó'. En principio, se anunció que la serie estaba cancelada por falta de audiencia y ese fue uno de los temas relevantes de unas polémicas declaraciones que ha hecho Imanol Arias, en las que arremetía duramente contra RTVE.

El pasado miércoles, Imanol Arias participó en el programa 'La Kapital' de TeleBilbao, donde se le preguntó por el éxito de la que ya es la serie prime time más longeva de la televisión: "Que me liberen ya" contestó. "O me ofrecen un final corto y bueno, o chao mercao".

El actor también opinó sobre RTVE, diciendo que dentro del equipo de la cadena hay muchas personas "que no hacen nada, que sobran" y criticando la falta de transparencia de la televisión pública: "Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable".

Arias dió un paso más y opinó sobre la cancelación de 'Cuéntame', señalando al gobierno socialista:

Ante estas declaraciones, la productora de 'Cuéntame', el Grupo Ganga, respondió con un comunicado en el que declaraban que se sentían "abochornados" por la actitud del intérprete y que su acusación sobre la cancelación de la serie era "además de disparatada, falsa".

Después de dicha comunicación, Arias se disculpó en Instagram, con un post desdiciéndose de sus declaraciones:

Pedir disculpas por unas lamentables y desafortunadas declaraciones que vertí contra 'Cuéntame' (...) impropias de mí y no realmente sinceras, fruto de un calentón verborreico (...) He trabajado en TVE durante los ultimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento (...) Me pase tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de de que dije me representa totalmente.