Chris Rock confirma que no presentará los próximos Premios Óscar y lo compara con el caso de O.J. Simpson

La gala de los Premios Óscar de 2022 ya ha pasado a la historia, no por ninguna de sus películas nominadas sino por el lamentable momento protagonizado por Will Smith y Chris Rock en el que el primero le cruzaba la cara de un bofetón al segundo. Para sorpresa de muy pocos, Rock ha confirmado que no presidirá la famosa gala el año que viene.

Ni una más

A nadie se le olvida la escena montada por Will Smith abofeteando a Chris Rock por un chiste en relación a su esposa. Mucho menos al propio Rock, que anunció en su último espectáculo en Phoenix (Arizona) que había rechazado la oferta de presentar la gala de los próximos Premios Óscar en 2023.

El cómico bromeó diciendo que volver a los Óscar sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que "volviese al restaurante", en relación al juicio por asesinato de O.J. Simpson, cuya ex esposa se dejó las gafas en un restaurante italiano antes de ser asesinada.

Durante el espectáculo de comedia stand-up, Rock comentó que también había rechazado presentar la Super Bowl y que la bofetada de los Óscar le dolió, señalando que Smith interpretó al boxeador Mohammed Ali en la película 'Ali': "Él es más grande que yo. El estado de Nevada no aprobaría una pelea entre Will Smith y yo".

En la misma gala en la que tuvo lugar el suceso, Will Smith ganó el premio a Mejor Actor Principal por su papel en 'El método Williams' y, aunque se disculpó con la Academia en su discurso, no fue hasta meses después que se disculpó con Chris Rock mediante un vídeo que posteó.

Con esta decisión de Rock y la década de veto que le ha impuesto la Academia a Smith, lo que es seguro es que no veremos a ninguno de los dos en la ceremonia del año que viene, que se celebrará el 12 de marzo de 2023.