El creador de 'Yellowstone' rompe su silencio sobre el drama de Kevin Costner y su abandono de la prestigiosa serie: "Estoy decepcionado"

Uno de los culebrones fuera de cámara de los últimos meses ha sido las tensiones entre Kevin Costner y Taylor Sheridan, protagonista y creador respectivamente de 'Yellowstone'. En plena temporada de premios ya se empezó a notar que algo pasaba (y se vio ciertos gestos en alguna que otra alfombra roja) y finalmente el pasado mes de mayo se confirmaba la marcha del actor de la serie.

Una marcha que, sin duda, precipitó el cierre prematuro del western moderno, cuya segunda parte de la ahora temporada final está programada para el próximo noviembre. Después de semanas de dimes y diretes, Sheridan ha roto el silencio en torno al impactante abandono del actor.

«Estoy decepcionado», declara Sheridan en un extenso reportaje para The Hollywood Reporter, «trunca el cierre de su personaje. No lo altera, pero lo trunca.» El guionista y director reconoce eso sí, que la idea era que John Dutton no estuviese en el mismísimo final de la serie, un final que seguirá las líneas maestras del guion original de 'Yellowstone', cuando iba a ser una película.

Vaya par de rancheros

Con Kevin Costner queriendo dedicarse a sacar adelante por fin 'Horizon', una ambiciosa saga western que estaría compuesta por cuatro películas coescritas, dirigidas y protagonizadas por él (ya está terminada la primera y a punto de concluir el rodaje la segunda), las cosas se complicaron sobremanera en cuanto a agenda:

«Mi última conversación con Kevin fue que tenía este proyecto pasional que quería dirigir. Él y la cadena estaban discutiendo sobre cuándo podría terminar 'Yellowstone'. Dije "Seguramente podemos montar un planning hacia [la fecha pensada por Costner]", lo cual hicimos.»

Sin embargo, parece que no fue así. Trabajadores de la serie relatan que las agendas no terminaban de cuadrar y si bien Costner acordaba con la producción ciertas fechas de rodaje, a veces se tenía que posponer por un retraso en los guiones y otras circunstancias. Esto terminó de erosionar la relación entre los responsables de la serie y el actor, con rumores sobre malos rollos entre ellos. Algo que no parece el caso:

«Mi opinión sobre Kevin como actor no ha cambiado. Su creación de John Dutton es simbólica y poderosa... y nunca he tenido ni un problema con Kevin que no hayamos podido resolver al teléfono. Pero una vez que hay abogados de por medio, entonces la gente deja de hablarse el uno al otro y comienza a decir cosas que no son ciertas e intenta cambiar la culpa según en cómo parezca reaccionar la prensa o el público. Ha sido muy dañado por esto y no sé si alguien lo merece. Su película parece una gran prioridad para él y quiere cambiar el enfoque. Espero que [la película] lo merezca... y que sea buena.»

Desde Paramount están llevando conversaciones con Kevin Costner, negociando para que el actor pueda participar en este final de 'Yellowstone'. Un final que, según Sheridan, todavía no está escrito del todo. El guionista advierte, eso sí, que no se librará de Dutton de una manera repentina y trágica: «No hago accidentes de coche "que te jodan"», bromea Sheridan.

