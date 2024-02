Dakota Johnson recuerda aquella vez que la expulsaron de un casting por la razón más absurda posible. "El feedback fue que era pretenciosa"

La carrera promocional de Dakota Johnson en 'Madame Web' está siendo una auténtica fantasía para los fans y una tremenda pesadilla para el equipo de relaciones públicas de Sony, que ya no saben cómo hacer que no esté dando titulares constantemente mientras la película en sí se hunde en taquilla. En su última aparición ha aprovechado para dejarnos mirar en la trastienda de la televisión, un mundo que creemos repleto de glamour... Y realmente es terrorífico.

Ha sido en la MTV, tal y como refleja Variety, donde le han preguntado por su historia más traumática haciendo un casting. Como viene siendo habitual, en vez de responder de manera amable y dejar que pase por alto, ha contestado. Y de qué manera.

El creador de una serie me dijo... El feedback fue que era pretenciosa porque le di la mano a todo el mundo en la sala del casting. Yo estaba en plan "¿Qué?". Hice que perdieran su tiempo porque entré y dije "Hola, soy Dakota", me presenté y les di la mano. Oh, arruiné su vida.

No es la primera vez que Johnson se pone en pie de guerra contra una serie de televisión: en la campaña de promoción de 'Madame Web' también aprovechó para machacar a 'The Office' diciendo que su rodaje fue "el peor momento" de su vida. En el fondo es una pena que la campaña de promo de 'Madame web' esté llegando a su final porque, honestamente, es emocionante no saber con qué nueva declaración de Dakota nos vamos a levantar. Ojalá todas fueran así.

