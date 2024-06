Daniel Radcliffe no ha visto 'Los Soprano' o 'Breaking Bad', pero tiene una buena excusa para ello: su adicción a 'Los Simpson'

Seguro que te ha pasado alguna vez: has tenido unos meses de no poder ver muchas series y de repente todas las conversaciones se convierten en agrandar una ingente lista de pendientes. ¿No has visto 'El simpatizante'? ¿Cómo es posible que aún no le hayas dado a 'The white lotus'? ¡Serás la única persona que no se ha puesto con 'El juego del calamar'! No te preocupes, porque no estás solo: a estrellas como Daniel Radcliffe les pasa exactamente lo mismo.

Donde las Dan las toman

Según ha declarado en Comic Book Resources, tiene pendientes series como 'Breaking Bad' 0 'Los Soprano' por una sencilla razón: "Honestamente, veo dibujos animados y realities". Y, ante todo, como buen millennial, 'Los Simpson'. Por supuesto.

Nunca he visto 'Breaking Bad'. Nunca he visto 'Los Soprano' o 'The Wire'. Todo este tipo de cosas de una hora que son pesadas. Simplemente no puedo... Creo que probablemente es, en parte, por haber crecido con 'Los Simpson', igual que la mayoría de niños de nuestra generación. Estaba viendo 'Jeopardy!' el otro día y uno de los concursantes daba mucho crédito a su conocimiento enciclopédico de 'Los Simpson'. Eso me pasa también a mí. Muchas cosas, desde mi conocimiento general del mundo hasta mi sentido del humor, se han formado de alguna manera gracias a 'Los Simpson'.

De hecho, Radcliffe ha puesto voz en un buen puñado de series animadas, desde 'Mulligan' y la propia 'Los Simpson' hasta 'Rick y Morty' pasando, por supuesto, por una de sus series favoritas: 'BoJack Horseman': "Pienso que mucho de 'BoJack Horseman' sería demasiado sombrío y triste si no fuera un caballo parlante. El clásico ejemplo es Homer estrangulando a Bart en 'Los Simpson'. En una serie de acción real es un acto horrendo de abuso infantil en el que no hay nada divertido, mientras que aquí es un running gag, y es divertido por lo que hace el cuello de Bart".

No es que tenga por qué justificarse por preferir series cortas de dibujos antes que sesudos episodios de una hora (con suerte), pero añade que "tiene sentido que nuestra generación, que ha crecido con 'Los Simpson', quiera seguir viendo más dibujos animados adultos a medida que crecen". Y si eres de los que hace referencia a Springfield más de cinco veces cada día de tu vida, sabes perfectamente de lo que habla.

En Espinof | El nuevo cortometraje de 'Los Simpson' en el universo Star Wars es, por fin, lo que esperaba de ellos: tan blandito y publicitario como francamente entretenido

En Espinof | Las mejores series de 2024